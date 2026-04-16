Arda Güler'in golleri yetmedi! Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arda Güler'in golleri yetmedi! Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Arda Güler\'in golleri yetmedi! Real Madrid, Şampiyonlar Ligi\'ne veda etti
16.04.2026 00:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih, deplasmanda 2-1 kazandığı maçın rövanşında Real Madrid'i 4-3 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleyi 2 golle tamamladı. Arda Güler maçın ardından hakem Slavko Vincic'e tepkisi sonrası kırmızı kart gördü.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih, 4-3 kazandı. İlk maçı da 2-1 kazanan Bayern Münih, rakibine toplam skorda 6-4 üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırdı.

ARDA GÜLER'DEN MUHTEŞEM GOL

Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid, mücadelenin 37. saniyesinde Arda Güler'in uzak mesafeden attığı harika golle öne geçti. Bayern Münih, 6. dakikada Aleksandar Pavlovic ile skora denge getirdi.

ARDA GÜLER'DEN BU KEZ DE FRİKİK GOLÜ

Milli yıldızımız Arda Güler, 29. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler, harika bir vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 

İLK YARININ SON ANLARINDA GOLLER ÜST ÜSTE

Bayern Münih'ten cevap yine gecikmedi. Alman devi, 38. dakikada Harry Kane skoru yeniden dengeledi. Real Madrid, 42. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle üçüncü kez öne geçmeyi başardı. 

REAL MADRID SON ANLARDA YIKILDI 

Mücadele yavaş yavaş uzatmalara gidecek derken Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga, 86. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Kırmızı kartın artından baskısını artıran Bayern Münih, 89. dakikada Luis Diaz, 90+4'ncü dakikada da Michael Olise'nin golleriyle skoru 4-3'e getirerek maçı kazandı. 

MAÇIN SONUNDA ARDA'YA KIRMIZI KART

Mücadelenin 90+1'nci dakikasında oyundan alınan Arda Güler, maçın ardından hakem Slavko Vincic'e tepkisi sonrası kırmızı kart gördü.

ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ

Arda Güler, 37. saniyede attığı golle Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golünü kaydetti. Genç yıldızın golü, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi tarihinde yediği en erken gol olarak da kayıtlara geçti.

YARI FİNALDEKİ RAKİBİ PSG

Bu sonuçla birlikte Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, yarı finalde Luis Enrique'nin çalıştırdığı Paris Saint-Germain ile eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Bayern Münih, Real Madrid, Arda Güler, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:51
Maraş saldırganı, 6 kişinin katilini profil fotoğrafı yapmış
Maraş saldırganı, 6 kişinin katilini profil fotoğrafı yapmış
23:32
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden 9 kişinin kimliği belli oldu
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden 9 kişinin kimliği belli oldu
23:25
Kahramanmaraş’taki silahlı saldırı anını sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı
Kahramanmaraş'taki silahlı saldırı anını sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı
22:32
Kahramanmaraş’taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar 591 hesap hakkında inceleme
Kahramanmaraş'taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar! 591 hesap hakkında inceleme
22:23
Senato reddetti Trump, İran’ı istediği gibi vurabilecek
Senato reddetti! Trump, İran'ı istediği gibi vurabilecek
22:16
Maraş’ta 9 kişiyi öldüren okul saldırganını öğretmeni anlattı
Maraş'ta 9 kişiyi öldüren okul saldırganını öğretmeni anlattı
21:50
Okula saldırı düzenleyen saldırgan, önceden arkadaşlarını tehdit etmiş
Okula saldırı düzenleyen saldırgan, önceden arkadaşlarını tehdit etmiş
20:56
Maraş’taki saldırıda ölen Ayla öğretmen, öğrencilerine siper olmuş
Maraş'taki saldırıda ölen Ayla öğretmen, öğrencilerine siper olmuş
20:50
İşte Kahramanmaraş’taki okul saldırganının eski görüntüsü Sergilediği hareketler garip
İşte Kahramanmaraş'taki okul saldırganının eski görüntüsü! Sergilediği hareketler garip
20:37
Kahramanmaraş’taki saldırıdan sonra ortaya çıktılar Telegram’dan örgütlenen provokatörler tespit edildi
Kahramanmaraş'taki saldırıdan sonra ortaya çıktılar! Telegram'dan örgütlenen provokatörler tespit edildi
19:15
Erdoğan’dan Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
18:15
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 00:18:21. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.