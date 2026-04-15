Kahramanmaraş saldırısının ardından tehdit içerikli paylaşıma soruşturma

15.04.2026 23:54
Kahramanmaraş'taki saldırının ardından İstanbul Üsküdar'da bir okulu hedef göstererek tehdit içerikli paylaşım yapan şüpheli hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta peş peşe yaşanan okul saldırıları Türkiye’yi yasa boğdu. Saldırıların ardından Telegram gruplarında paylaşılan mesajlar ise adeta kan dondurdu.

Yaklaşık 100 bin üyesi bulunan ve saldırıya ilişkin görüntülerin paylaşıldığı tespit edilen "C31K" adlı Telegram grubunda saldırganın övüldüğü, yeni saldırılar için tarih ve konum verildiği görüldü. Grupta yer alan bir kullanıcının İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki bir okulu hedef göstererek, "Urfa bitti, sırada Ç.A.L. var. İstanbul Üsküdar" yazdığı görüldü.  

Söz konusu şüpheli hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Ayrıca sosyal medyaya yansıyan tehdit paylaşımlarıyla ilgili kişiler hakkında "TCK 213 Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Saldırı, Son Dakika

Advertisement
