Skandal görüntü! Parktaki sokak hayvanlarını istismar etti
Skandal görüntü! Parktaki sokak hayvanlarını istismar etti

Skandal görüntü! Parktaki sokak hayvanlarını istismar etti
15.04.2026 13:28
Skandal görüntü! Parktaki sokak hayvanlarını istismar etti
Manisa Turgutlu’da bir parkta sokak hayvanlarına istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs, vatandaşların şikayeti üzerine gözaltına alındı ancak adli kontrolle serbest bırakıldı; savcılık karara itiraz ederken soruşturma sürüyor.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir parkta kedi ve köpeklere yönelik istismar iddiası üzerine gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara savcılık itiraz ederken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

VATANDAŞLAR FARK ETTİ, ŞİKAYET YAĞDI

Olay, Turgutlu ilçesindeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, parkta bulunan sokak hayvanlarına yönelik uygunsuz davranışlarda bulundu. Durumu fark eden vatandaşlar olaya tepki göstererek yetkililere ihbarda bulundu.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, şüphelinin parkta hayvanlara yaklaşarak rahatsız edici davranışlar sergilediği görüldü. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine olay kısa sürede büyük tepki topladı.

GÖZALTINA ALINDI, SERBEST BIRAKILDI

İhbar üzerine harekete geçen ekipler şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ

Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen karara itiraz ettiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

    Yorumlar (1)

  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Şahıs şapkalımı 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
