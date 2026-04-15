Survivor’da şok mektup! Nefise okur okumaz pişman oldu

Nefise’ye gönderilen mektubun tamamının, bu akşam yayınlanacak bölümde ve sonrasında netlik kazanması bekleniyor. Yaşanan gelişme şimdiden büyük merak uyandırdı.

Okudukları karşısında zor anlar yaşayan Nefise Karatay, “Şu mektubu beynimden silmek istiyorum” sözleriyle pişmanlığını ifade etti. Yarışmacının bu çıkışı izleyenleri de şaşırttı.

Acun Ilıcalı’nın konseyde verdiği mektubu alan Nefise, adada sakin bir köşeye geçerek okumaya başladı. Mektubun “Benimle ısrarla iletişime geçmek istemenin ardından bunları yazmayı kendimi mecbur hissettim” sözleriyle başlaması dikkat çekti.

Survivor’da duygusal anlar bu kez Nefise Karatay cephesinde yaşandı. Sevgilisiyle görüşmek istediğini dile getiren Nefise, Acun Ilıcalı tarafından iletilen mektup sonrasında pişmanlık yaşadı.

NE OLMUŞTU?

Survivor’da Nefise Karatay’ın sevgilisiyle görüşme talebi sonrası gözler konseyde Acun Ilıcalı’ya çevrilmişti. Ilıcalı, Nefise’nin sevgilisi Erdem’in kendisiyle iletişime geçtiğini açıklayarak dikkat çeken mesajı paylaşmıştı.

Erdem’in, Nefise’nin daha önce Murat Boz hakkında yaptığı “Çağırsa giderim” sözlerini hatırlatması konseyde gergin anlara neden olmuştu.

Bu sözler sonrası Nefise Karatay ise “Adriana Lima kalk gidelim dese gitmeyecek mi?” diyerek esprili bir yanıt vermiş, Ilıcalı da “Erdem öyle biri değil” sözleriyle karşılık vermişti.