ABD eski Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer silah edinmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini söyledi. İran’a yönelik askeri kapasiteye dikkat çeken Trump, buna rağmen gerilimi artırmak istemediklerini ifade etti.
Trump, ABD güçlerinin İran’a ciddi zarar verdiğini savunarak, “Her şeyleri yok edildi. Hava kuvvetleri yok, radarları yok” dedi. İran’daki mevcut yönetimi “yeni bir rejim” ve “öncekilere kıyasla daha makul” olarak tanımlayan Trump, çatışmanın sonucunun ise belirsizliğini koruduğunu belirtti.
ABD’nin İran’ın altyapısını hedef alabilecek kapasitede olduğunu vurgulayan Trump, “Bir saat içinde tüm köprülerini, tüm enerji santrallerini yok edebiliriz ama bunu yapmak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.
İran’ın nükleer silah edinmesinin küresel bir felakete yol açacağını söyleyen Trump, “Bunu yapamazsınız. İran’a nükleer silah veremezsiniz. Dünya yok olur” dedi. Sürecin kısa sürede çözülebileceğini de dile getirdi.
Trump, Barack Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmayı “tarihin en kötü anlaşması” olarak nitelendirerek, bu anlaşmayı kendisinin sonlandırdığını hatırlattı. ABD’nin askeri müdahalelerinin İran’ın nükleer programını geciktirdiğini savundu.
Trump ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmeye de değindi. Çin’in İran’a silah sağladığı iddiaları üzerine Şi’ye mektup yazdığını belirten Trump, “Bunu yapmadığını söyledi” ifadelerini kullandı. Bu konunun iki ülke arasındaki genel ilişkileri etkilemeyeceğini de sözlerine ekledi.
Son Dakika › ABD › Trump: İran nükleer silah edinmeye devam ederse anlaşma olmayacak - Son Dakika
