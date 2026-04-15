Tunç Soyer hakkında ikinci tutuklama - Son Dakika
Tunç Soyer hakkında ikinci tutuklama

Tunç Soyer hakkında ikinci tutuklama
15.04.2026 13:10
İzmir'deki kooperatif soruşturmasında, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında ikinci kez tutuklama kararı verildi. Soyer'le birlikte eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya da tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZBETON AŞ üzerinden yapılan usulsüzlüklere ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da aralarında bulunduğu 9 şüphelinin tutuklandığı İZBETON AŞ üzerinden Gaziemir ilçesindeki "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Projeleri" çerçevesinde Sınırlı Sorumlu İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi aracılığıyla menfaat teminine ilişkin, "zimmet", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "denetim görevinin ihmali" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında Soyer, Aslanoğlu ile Kaya'nın savcılıkça ifadeleri alındı.

3 İSİM İKİNCİ KEZ TUTUKLANDI

İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik "zimmet" iddiaları soruşturması kapsamında daha önceden tutuklu bulunan Soyer, Aslanoğlu ile Kaya hakkında bu dosyada da "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklama kararı verildi.

TUTUKLU SAYISI 12'YE ÇIKTI

Böylece "Gaziemir Yapı Kooperatifi" soruşturması kapsamında tutuklu sayısı 12'ye çıktı.

SORUŞTURMA VE OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İZBETON AŞ üzerinden Gaziemir ilçesindeki "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Projeleri" çerçevesinde Sınırlı Sorumlu İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi aracılığıyla menfaat teminine ilişkin, "zimmet", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "denetim görevinin ihmali" suçlarına ilişkin soruşturmada, kooperatifin yeni yönetim kurulunun şikayet dilekçesi, mağdur beyanları ve bilirkişi raporları esas alınmak suretiyle suç tarihlerinde İZBETON AŞ yetkilileri, kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyeleri oldukları tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Jandarma ekiplerince 9 Nisan'da düzenlenen operasyonda aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bulunduğu 9 şüpheli yakalanmış, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenmişti. Şüpheliler, 12 Nisan'da İzmir'de çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Erkol'un, kooperatif yönetiminde 2022-2024 yılları arasında aktif görev aldığı, ihale ve teklif süreçlerinde bağlantı iddialarıyla anılan ve mali usulsüzlük şüphesi bulunan dönemlerin tamamına yakınında yönetim sorumluluğu taşıyan isimler arasında yer aldığı, oğluna ait şirketin kooperatife teklif veren firmalar arasında bulunduğu iddiasının da soruşturma dosyasında olduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Tunç Soyer, Gaziemir, Güncel, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunç Soyer hakkında ikinci tutuklama - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Tunceli Valisi’ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı Eski Tunceli Valisi'ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı
Zerrin Özer’den üzen açıklama: Tek başıma yürüyemiyorum Zerrin Özer’den üzen açıklama: Tek başıma yürüyemiyorum
Meclis’te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim Meclis'te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım
Noa Lang’ın parmağı kopuyordu Liverpool, ceza yememek için aksiyon aldı Noa Lang'ın parmağı kopuyordu! Liverpool, ceza yememek için aksiyon aldı
Tek tek duyuruldu Galatasaray’ın tek problemi Icardi değilmiş Tek tek duyuruldu! Galatasaray'ın tek problemi Icardi değilmiş
İsrail basınından Netanyahu’yu çıldırtacak Türkiye analizi İsrail basınından Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye analizi

14:20
Kahramanmaraş’taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu
Kahramanmaraş'taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu
14:04
Kahramanmaraş’ta okulda silah sesleri: Ölü ve yaralılar var
Kahramanmaraş'ta okulda silah sesleri: Ölü ve yaralılar var
13:51
İran’dan ABD’ye abluka resti: Kızıldeniz’de ticaret akışını durdururuz
İran'dan ABD'ye abluka resti: Kızıldeniz'de ticaret akışını durdururuz
13:37
Trump: İran nükleer silah edinmeye devam ederse anlaşma olmayacak
Trump: İran nükleer silah edinmeye devam ederse anlaşma olmayacak
12:51
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya: Kimse Türkiye’ye parmak sallayamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz
12:41
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü
SON DAKİKA: Tunç Soyer hakkında ikinci tutuklama - Son Dakika
