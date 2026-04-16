Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı

İstanbul Çekmeköy’de bir baba, kızının uyuşturucuya alıştırıldığını iddia ederek elindeki palayla bir iş yerini bastı. Öfkeyle dükkana girmeye çalışan adama, iş yeri sahipleri sopa ve döner bıçaklarıyla karşılık verdi.

PALALI SALDIRI KAMERADA

Sokak ortasında yaşanan ve kısa süreli paniğe neden olan arbedede taraflar birbirinin üzerine yürürken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda, tarafların dakikalarca tartıştığı ve birbirlerine ellerindeki kesici aletlerle müdahale etmeye çalıştığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen emniyet güçleri konuyla ilgili inceleme başlatırken, mahalle sakinleri gündüz vakti yaşanan bu tehlikeli kavgayı korku dolu gözlerle izledi.