Saldırının yaşandığı okuldan geriye bu görüntüler kaldı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta peş peşe yaşanan okul saldırıları tüm Türkiye’yi derinden sarstı.
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı saldırının gerçekleştiği Ayser Çalık Ortaokulu’nda vatandaşların bekleyişi havanın kararmasına rağmen sürüyor.
Bölgede Çevik Kuvvet Polisleri bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.
Öte yandan okulda görevliler tarafından temizlik çalışması başlattı. Görevlilerin, okulun içini suyla yıkadığı anlar kameraya yansıdı.
