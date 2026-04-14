Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'ı ligde ''eski dostları'' üzüyor

14.04.2026 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de bitime 5 hafta kala zirve yarışında kritik bir viraja giren Galatasaray'da kaybedilen puanların perde arkasındaki çarpıcı detay dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Galatasaray’da, bu sezon kaybedilen puanların arkasındaki ilginç detay dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon yaşadığı 19 puanlık kaybın neredeyse yarısı, yolu Florya’dan geçmiş "eski dostların" yönetimindeki takımlardan geldi.

GALATASARAY'I ''ESKİ DOSTLARI'' ÜZDÜ

Süper Lig'de bitime sadece 5 hafta kala şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray, yaşanan puan kayıpları dikkat çekti. Bu sezon toplamda 19 puan yitiren Okan Buruk'un öğrencileri, bu kayıpların 9 puanını bir dönem Galatasaray forması giymiş ya da camianın efsanesi olmuş isimlerin çalıştırdığı takımlara karşı yaşadı.

SELÇUK İNAN'DAN İKİ MAÇTA DA ÇELME

Galatasaray’ın eski kaptanı ve unutulmaz orta sahası Selçuk İnan, teknik direktörlük koltuğuna oturduğu Kocaelispor’un başında sarı-kırmızılılara adeta geçit vermedi. Şampiyonluk yolundaki Aslan, Selçuk İnan’ın takımı karşısında oynadığı maçlarda toplam 5 puan bırakarak zirve yarışında en ağır hasarı bu noktada aldı.

SERGEN YALÇIN VE BURAK YILMAZ'DAN BİRER PUAN

"Eski dostlar" faturası sadece Selçuk İnan ile sınırlı kalmadı. Bir dönem sarı-kırmızılı formayı terleten iki önemli golcü de teknik adam olarak Galatasaray’ın karşısına dikildi. Beşiktaş derbisinde Sergen Yalçın yönetimindeki rakibine 2 puan kaptıran Cimbom, bir diğer eski yıldızı Burak Yılmaz’ın çalıştırdığı Gaziantep FK deplasmanında da 2 puandan oldu.

Sergen Yalçın, Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 23:20:50. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.