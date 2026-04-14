Arda Turan ''imkansız'' diyerek duyurdu!

14.04.2026 22:57
Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, Ukrayna Federasyonuna sitem etti. Oynadıkları maçın ikinci yarısının bölgedeki hava saldırısı uyarısı nedeniyle 40 dakika gecikmeli başlaması hakkında konuşan Turan, erken saatlerde maç oynamak zorunda olmalarına tepki göstererek, Ben bu ülkeyi çok sevdim ve sizleri çok seviyorum ama bir Ukrayna takımı başarılı olacaksa artık bu saatlerde maç oynamayı denemek imkansız. Futbolcunun adale sakatlığı yaşamaması imkansız, bilimde bir karşılığı yok'' dedi.

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 23. haftasında LNZ Cherkasy ile 2-2 berabere kalmıştı. Karşılaşmaya mücadelenin devre arasında hava saldırısının alarmlarının çalması ve ikinci yarının 40 dakika gecikmeli başlaması damga vurmuştu.

''ÇOK ZORLANIYORUZ, PRATİK YAPAMIYORUZ''

Bu konu hakkında açıklamalarda bulunan Arda Turan, maç saati hakkında Ukrayna Futbol Federasyonu'nu hedef alarak, "Hayatta bahaneler üzerinden gitmeye çalışmam hiçbir zaman. Şunu söyleyebilirim bugün için bu sahada bu saatte oynamak çok zor. Krakow'dan AZ Stadı'ndan gelip burada oynamak bir takım için çok zor. İlk yarısında oyunun rüzgarla beraber basit hatalar yaptık. Kendimde suç buluyorum, takımı daha iyi hazırlamam lazımdı. Uyarılar yapmaya çalıştım ama oyunculara geçmesi kolay olmuyor. Bunun geçmesi için hazırlanmak lazım. 3 günde 1 motivasyon, yollar... Çok zorlanıyoruz, pratik yapamıyoruz. Teoride göstermek zorunda kalıyoruz. Kolay değil, alarm çalıyor uzun süre bekliyoruz içeride ama tabi her zaman önceliğimiz savaş ve insan sağlığı. Puan kaybettiğimiz için üzgünüm. Bunu kendi aramızda konuşup Polissya'ya karşı en iyisini yapmaya çalışacağız, ligin en iyi takımına karşı oynayacağız. Bizi kolay bir maç beklemiyor, bizim için tarihi bir maç olacak.'' dedi. 

''BU ÜLKEYİ ÇOK SEVDİM AMA...''

Sözlerine devam eden genç teknik adam, ''Ukrayna Federasyonu'na bir şey söylemek istiyorum. Ben bu ülkeyi çok sevdim ve sizleri çok seviyorum ama bir Ukrayna takımı başarılı olacaksa artık bu saatlerde maç oynamayı denemek imkansız çünkü üç günde bir 16 saat giden bir futbolcunun adale sakatlığı yaşamaması imkansız, bilimde bir karşılığı yok. İnsan sağlığına aykırı.'' sözlerini sarf etti. 

Hatay’da esnaf iş yerinde ölü bulundu Hatay'da esnaf iş yerinde ölü bulundu
Burak Yılmaz istifa etti: TFF ve MHK için söyledikleri Türk futbolunda deprem yarattı Burak Yılmaz istifa etti: TFF ve MHK için söyledikleri Türk futbolunda deprem yarattı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i yıkan karar Siyasi operasyon iddiası İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i yıkan karar! Siyasi operasyon iddiası
Attığı tek adım hayatını kararttı 17 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor Attığı tek adım hayatını kararttı! 17 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor
ABD, uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneyi daha vurdu Bilanço ağırlaşıyor ABD, uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneyi daha vurdu! Bilanço ağırlaşıyor
İran’dan ABD’ye 270 milyar dolarlık savaş faturası İran'dan ABD'ye 270 milyar dolarlık savaş faturası

22:39
Hakeme küfür ettiği iddia edilmişti Okan Buruk’un oğlu Ali Yiğit, PFDK’ye sevk edildi
Hakeme küfür ettiği iddia edilmişti! Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit, PFDK'ye sevk edildi
22:16
Galatasaray’ı ligde ’’eski dostları’’ üzüyor
Galatasaray'ı ligde ''eski dostları'' üzüyor
21:48
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP’den istifa etti
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP'den istifa etti
21:42
ABD’deki görüşme sona erdi İsrail ve Lübnan “doğrudan müzakere“ kararı aldı
ABD'deki görüşme sona erdi! İsrail ve Lübnan "doğrudan müzakere" kararı aldı
21:36
Meclis’te tansiyon yükseldi: Ben senin bildiğin kadınlara benzemem
Meclis'te tansiyon yükseldi: Ben senin bildiğin kadınlara benzemem
21:25
İşte Gülistan Doku’ya sevgilisinin attığı mesajlar: Devlet de bir şey yapamaz
İşte Gülistan Doku'ya sevgilisinin attığı mesajlar: Devlet de bir şey yapamaz
