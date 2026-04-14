Slovenya'da NATO Tartışmaları

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.04.2026 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Meclis Başkanı Stevanovic, NATO'dan çekilme referandumunu destekleyeceklerini açıkladı.

Slovenya'da yeni meclis başkanı seçilen Zoran Stevanovic, ülkesinin NATO'dan çekilmesine ilişkin yapılacak olası bir referandumu destekleyeceklerini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Slovenya'da 22 Mart'ta yapılan genel seçimin ardından meclis başkanı seçilen merkez sağ partisi Resni.ca Genel Başkanı Stevanovic, ulusal basına açıklamalarda bulundu.

Stevanovic, parti olarak "başkalarının" askeri ve diplomatik çatışmalara müdahale etmesine karşı çıktıklarını aktararak "Slovenya bundan asla fayda görmez. Halka NATO'dan çekilme konusunda referandum yapma sözü verdik. Parti olarak bunu destekliyoruz." dedi.

Slovenya'daki genel seçimden galibiyetle ayrılan Özgürlük Hareketinin lideri Robert Golob'un hükümeti kurma görüşmeleri devam ederken Stevanovic, partisinin görüşleriyle uyumlu başbakan adayını destekleyeceklerini dile getirdi.

Stevanovic, İsrailli istihbarat şirketiyle işbirliği yaptığı iddia edilen ve seçimde ikinci olan Slovenya Demokrat Partisi (SDS) lideri Janez Jansa ile "asla işbirliği yapmayacağı" söyleminin anımsatılması üzerine, "Bu açıklama parlamentoya seçildiğimiz anda anlamını yitirdi." değerlendirmesini yaptı.

AB'den çekilme konusuna ilişkin Stevanovic, ülkesinin AB'den fayda gördüğünü ancak karar alma yetkisinin Brüksel'de değil, kendi başkentlerinde olması gerektiğini savundu.

Stenavovic, yakın zamanda Rusya'ya ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını da belirterek Rusya yanlısı olmadığını, Slovenya'nın her ülkeyle iyi ilişkiler kurmasının önemli olduğunu kaydetti.

Slovenya'da 22 Mart'ta yapılan genel seçimde, Golob'un Özgürlük Hareketi yüzde 28,62 ile seçimi kazanırken eski Başbakan Jansa liderliğindeki SDS ise oyların yüzde 27,95'ini almıştı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 15:16:20. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.