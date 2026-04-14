Andaman Denizi\'nde Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne alabora oldu: 250 kayıp

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.04.2026 21:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Andaman Denizi'nde bir teknenin alabora olduğunu ve yaklaşık 250 Arakanlı Müslüman göçmenden haber alınamadığını açıkladı.

ALABORA OLAN TEKNEDEKİ 250 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Hint Okyanusu'nda Andaman ve Nicobar Adaları adalarının doğu kıyılarıyla Myanmar ve Tayland'ın batı kıyıları arasında yer alan Andaman Denizi'nde Arakanlı Müslüman göçmenleri taşıyan tekne geçtiğimiz pazar günü alabora oldu. Birlemiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM), teknede yaklaşık 250 kişinin bulunduğunu ve kimseden haber alınamadığını belirtti.

UNHCR Sözcüsü Babar Baloch, "Haberi teyit ettik. Elimizdeki bilgiler, Andaman Denizi'nde bir teknenin yaklaşık 250 kişiyle birlikte battığı yönünde" ifadelerini kullanarak, teknedekilerin akıbetine dair henüz somut bir iz olmadığını açıkladı.

Myanmar'da ordu, milis gruplar ve Budist milliyetçilerin baskısına ve saldırılarına maruz kalan Arakanlı Müslümanlar, Malezya, Endonezya ve Bangladeş gibi komşu ülkelere ve Tayland'a sığınmak için elverişsiz teknelerle deniz açılıyor. UNHCR, 2024 yılı başından bu yana yaklaşık 4 bin 500 Arakanlı göçmenin Andaman Denizi ve Bengal Körfezi üzerinden bu tehlikeli yolculuklara başladığını tahmin ediyor. 

Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Güncel, Arakan, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 22:53:47. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.