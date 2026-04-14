Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin’de aqua parkta korku dolu anlar: Kaydırakta mahsur kaldılar

Haberin Videosunu İzleyin
14.04.2026 22:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haber Videosu

Çin’de bir aqua parkta meydana gelen teknik arıza, eğlenceyi kısa sürede kabusa dönüştürdü. Kaydırakta suyun aniden kesilmesiyle içeride kalan ziyaretçiler zincirleme şekilde birbirine çarparak mahsur kalırken, yaşanan tehlikeli anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay sonrası görevlilerin müdahalesiyle tahliye edilen ziyaretçilerle ilgili inceleme başlatıldı.

Çin’de bir aqua parkta yaşanan teknik arıza, eğlenmek isteyen onlarca kişiyi tehlikeyle karşı karşıya bıraktı. Dev su kaydırağında akış sürerken suyun aniden kesilmesi sonucu, kaydırağın içindeki ziyaretçiler boruların içinde mahsur kaldı.

SU BİR ANDA KESİLDİ 

Olay, yoğun kullanılan büyük bir su kaydırağında meydana geldi. Akışın aniden durmasıyla birlikte kaydıraktaki ziyaretçiler hızlarını kaybederek içeride kaldı.

ZİNCİRLEME ÇARPIŞMA YAŞANDI 

Arkadan gelenlerin de duramaması sonucu kaydırak içinde adeta bir “insan kuyruğu” oluştu. Ziyaretçiler birbirine çarparken, panik kısa sürede büyüdü.

KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan korku dolu anlar, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

TAHLİYE GÜÇLÜKLE YAPILDI 

Kaydırakta mahsur kalan ziyaretçiler, görevlilerin müdahalesiyle tek tek tahliye edildi. Olay sırasında havasız kalma ve sıkışma riski yaşandığı belirtildi.

Yetkililer, olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı. Teknik arızanın nedeni araştırılıyor.

Arıza, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 23:06:41. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.