Çin’de aqua parkta korku dolu anlar: Kaydırakta mahsur kaldılar

Çin’de bir aqua parkta yaşanan teknik arıza, eğlenmek isteyen onlarca kişiyi tehlikeyle karşı karşıya bıraktı. Dev su kaydırağında akış sürerken suyun aniden kesilmesi sonucu, kaydırağın içindeki ziyaretçiler boruların içinde mahsur kaldı.
Olay, yoğun kullanılan büyük bir su kaydırağında meydana geldi. Akışın aniden durmasıyla birlikte kaydıraktaki ziyaretçiler hızlarını kaybederek içeride kaldı.
Arkadan gelenlerin de duramaması sonucu kaydırak içinde adeta bir “insan kuyruğu” oluştu. Ziyaretçiler birbirine çarparken, panik kısa sürede büyüdü.
Yaşanan korku dolu anlar, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Kaydırakta mahsur kalan ziyaretçiler, görevlilerin müdahalesiyle tek tek tahliye edildi. Olay sırasında havasız kalma ve sıkışma riski yaşandığı belirtildi.
Yetkililer, olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı. Teknik arızanın nedeni araştırılıyor.
