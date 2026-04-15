Gülistan Doku'nun ablası kardeşinin neden öldürüldüğünü açıkladı
Gülistan Doku'nun ablası kardeşinin neden öldürüldüğünü açıkladı

Gülistan Doku'nun ablası kardeşinin neden öldürüldüğünü açıkladı
15.04.2026 12:29
Gülistan Doku'nun ablası kardeşinin neden öldürüldüğünü açıkladı
Gülistan Doku’nun 2020 yılında kaybolmasının ardından yıllardır sonuçsuz kalan soruşturma yeniden açıldı. Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, "Kötü bir şeye zorluyorlar. Şimdi biz 7 yıldır kamuoyu önünde bir aileyiz. Nasıl bir aile olduğumuz ortada. Kızımızı kötü bir şeye zorluyorlar. Kızımız da bunu kabul etmediği için kızımız da sizi ifşa edeceğim dediği için Gülistan'ı öldürüyorlar." dedi.

2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmanın yeniden açılmasıyla birlikte yeni iddialar gündeme geldi. Doku’nun ablası Aygül Doku, dosyada kritik gelişmeler yaşandığını belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Soruşturmadaki son adımları önemli bulduklarını ifade eden Doku, dosyanın çözümü için dönemin Tunceli Valisi hakkında da işlem yapılması gerektiğini öne sürdü. Doku, “Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek'in attığı adım ve Başsavcımız Sayın Ebru Cansu'nun gerçekten iğneyle kuyu kazar gibi Gülistan'ın delillerini arıyor olması çok kıymetli. Biz bu adımı çok kıymetli buluyoruz. Ama bu kıymetli adım kadar şu anda İçişleri Bakanımızın da bir adım atması gerekiyor. Bu dosyada Tuncay Sonel yargılandığı zaman, tutuklandığı zaman, gözaltına alındığı zaman dosya çözülecek. Zaten bütün ipler onda kopuyor” dedi.

"KIZIMIZ İNTİHAR ETMEDİ"

Ailenin başından beri intihar iddiasına karşı çıktığını belirten Doku, “Sonra biz bu kente ilk geldiğimiz zaman hemen dönemin valisi Tuncay Sonel apar topar bizi köprüye götürdü. ‘Kızınız intihar etti’ dedi. Biz ilk günden beri söylüyoruz bunu. Bakın 7 yıldır papağan gibi tekrar ediyorum. Kızımız intihar etmedi dedik” ifadelerini kullandı.

"OPERASYON YAPILMASINI SİM KARTA BORÇLUYUZ"

SIM kartla ilgili dikkat çeken bir iddiayı da paylaşan Doku, “Bakın, biz bütün bu bilgilerimize Sayın Savcı Ebru Cansu'nun o geceki operasyonunu, o sim kartına borçluyuz zaten. Siz her şeyi hesaplarsınız, bütün planlarınızı yaparsınız ama yüce Allah'ın da bir planı var. Onların planı orada bozuluyor.” dedi.

Süreçte yaşananları anlatan Doku, “Apar topar Tuncay Sonel ve ekibi yanımıza koştu. ‘Siz ne yapıyorsunuz’ dediler. Sinirlendi, dedi ki ‘Kartı bana verin.’ ‘Ankara'da çok tanıdıklarım vardır’ dedi. ‘Ankara'da bu tanıdıklarım bu bilgileri getirecek, ben Gülistan'ı bulacağım’ dedi. Bizzat onun makam odasında biz kartı ona teslim ettik.” ifadelerini kullandı.

"SUSMA KARŞILIĞINDA GÜLİSTAN'IN KAN PARASINI YİYORLAR"

Dosyada bazı kişilerin sessiz kalması karşılığında menfaat sağlandığını öne süren Doku, “Tuncay Sonel'in görevi Ordu'ya çıkınca Mehmet Ali Özkan vali buraya geldi. Biz hâlâ Gülistan'ın suda arama çalışmalarını devam ediyoruz. Biz arama çalışmalarını devam ederken Celal Altaş ve ailesi Ordu'ya valiyi ziyarete gidiyor. Hatta fotoğraf çekiyorlar. Tatile gidiyorlar. Susma karşılığında Gülistan'ın kan parasını yiyenler de bugünkü gözaltında olan Celal Altaş ve Nurşen Altaş'tır.” dedi.

"GÜLİSTAN'I KÖTÜ BİR ŞEYE ZORLUYORLAR"

Ağır bir iddiada daha bulunan Doku, “Gülistan'ı bir şeye zorluyorlar. Hani bunu yapmazsan, tamam mı, bunu yapmazsan... Gülistan'ı bir şeyle tehdit ediyorlar. Kötü bir şeye zorluyorlar. Kızımız da bunu kabul etmediği için, kızımız da ‘Sizi ifşa edeceğim’ dediği için Gülistan'ı öldürüyorlar” ifadelerini kullandı.

"GÖKHAN 'GÖRÜNTÜLERİ BEN SİLDİM' DEDİ"

Soruşturmada adı geçen eski bir polisle ilgili de konuşan Doku, “Gökhan dedi ki, ‘Gülistan o gün öldürülmedi. Gülistan'ın görüntüleri o gün arabanın içindeydi, o görüntüleri ben sildim’ dedi. ‘Gülistan'ı o gece de öldürmediler’ dedi” iddiasında bulundu.

"HASTANE KAYITLARINI SİLİYORLAR"

Doku ayrıca, “Bakın Gülistan’ın tahlilleri silinmiş... Şimdi bunlar Gülistan'ı vurduktan sonra, kuvvetle ihtimalen Gülistan yaralıdır. Gülistan'ı hastaneye götürüyorlar. Gülistan'ı orada kurtaramayınca da Gülistan'ın hastane kayıtlarını siliyorlar” dedi.

"KENTİN BÜTÜN KAMERALARININ YÖNÜNÜ ÇEVİRİYORLAR"

Kamera kayıtlarına ilişkin de konuşan Doku, “Bakın Gülistan’ı hani sen intihar et... O anda da o kentin bütün kameralarının yönünü çeviriyorlar. Yönünü çevirerek Gülistan’a ne oldu sorusu ortaya çıkmasın diye Gülistan intihar etti diyorlar” ifadelerini kullandı.

