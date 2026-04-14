Adada Antik Kenti'nde Kazılar İlerliyor

14.04.2026 11:49
Isparta'nın Adada Antik Kenti'nde 17 asırlık kesintisiz yerleşim yapısı ortaya çıkarılıyor.

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde yer alan Adada Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik çalışmalar, kentin 17 yüzyıl boyunca süren kesintisiz yerleşim dokusunu ve gelişmiş idari yapısını ortaya koyuyor.

Antik dönemde Pisidia bölgesinin en stratejik yerleşimlerinden biri olan Adada, Anadolu tarihine ışık tutuyor. 17 asırlık kesintisiz yaşamın izlerini taşıyan kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında kazılar yapılıyor.

Süleyman Demirel Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Ahmet Mörel, AA muhabirine, kentin Helenistik dönemden Geç Antik döneme kadar uzanan yaklaşık 17 asırlık bir sürekliliğe sahip olduğunu söyledi.

Mörel, bu durumun Adada'yı bölgedeki nadir örneklerden biri haline getirdiğine dikkati çekti.

Adada'nın antik ulaşım ağları içindeki özgün konumuna işaret eden Mörel, "Kentimiz, Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilen ana askeri yol Via Sebaste üzerinde bulunmadığı gibi bu hatta bağlanan bir kol da değildir. Adada, tamamen bağımsız bir rota üzerinde konumlanmıştır. Bu stratejik güzergah, kenti bölge içi ulaşımda önemli bir merkez ve kültürel kavşak noktası haline getirmiştir. Özellikle Aziz Pavlus'un seyahatleri sırasında izlediği rotaların bu bağımsız yol ağıyla kesişmesi, kentin değerini daha da belirginleştirmektedir." dedi.

"Geleceğe Miras Projesi" ile çalışmalar ivme kazandı

Antalya'dan başlayarak Sütçüler üzerinden Adada'ya uzanan "Saint Paul Yolu"nun inanç turizmi açısından kritik bir hac rotası olduğunu belirten Mörel, kazıların 2021 yılından bu yana yoğunlaştığını kaydetti.

Mörel, çalışmaların 2024 itibarıyla "Geleceğe Miras Projesi" kapsamına dahil edildiğini dile getirerek, "2026 yılında da bu vizyonla çalışmalarımız güçlenerek devam etmekte. Bu süreçte, inanç sistemlerindeki dönüşümü yansıtan mimari yapılar ile 'katekümenlik' olarak adlandırılan eğitim alanlarına ilişkin somut arkeolojik verilere ulaştık." diye konuştu.

İdari yapı meclis kararına dayalı

Adada'nın en dikkat çekici özelliklerinden birinin gelişmiş idari yapısı olduğunu anlatan Mörel, şunları kaydetti:

"Elde ettiğimiz bulgular, kentteki tüm kamusal yapıların meclis kararıyla inşa edildiğini ortaya koymakta, bu da dönemindeki yerel yönetim anlayışının ne kadar gelişmiş olduğunu göstermekte. Görkemli ve büyük ölçüde ayakta kalan yapılarıyla Adada, hem bilim dünyası hem de kültür turizmi açısından büyük önem taşıyor."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Isparta

