Liverpool\'u ikinci maçta da yenen PSG yarı finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Liverpool ile PSG karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-0 kazanan PSG, Anfield'da oynanan mücadeleyi de 2-0 kazanarak toplam skorda 4-0'lık üstünlükle yarı finale yükseldi.
Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Luis Enrique yönetimindeki PSG'ye galibiyeti getiren golleri 73 ve 90+1. dakikada yıldız futbolcu Ousmane Dembele kaydetti.
Fransız ekibi, yarı finalde Real Madrid-Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 15 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de Allianz Arena'da oynanacak.
