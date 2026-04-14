İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 16 kişi hayatını kaybetti

14.04.2026 23:24
İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına rağmen son 48 saat içinde çeşitli bölgelere düzenlediği saldırılarda 16 kişi hayatını kaybetti.

İSRAİL, GAZZE'Yİ YİNE VURDU

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, gün içerisinde Gazze kentinin doğusunda bir polis aracını İHA ile bombaladığı saldırıda biri çocuk 4 Filistinli ölmüş, çok sayıda kişi yaralandı.

ÇOK SAYIDA CAN KAYBI VAR

Cibaliya Beled bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı Halave Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 14 yaşındaki Adem Halave hayatını kaybetti. İsrail'in bugün Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'si çocuk 10'a yükseldi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde dün düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında en az 757 kişi öldü, 2 bin 111 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, 172 bini aşkın kişi yaralandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Gazze Şeridi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

