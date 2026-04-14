Şehirlerarası otobüslerde ücretsiz ikram dönemi tarihe karışıyor

14.04.2026 23:51
Şehirlerarası otobüsler ile simgeleşen ücretsiz ikramlar, akaryakıt zamları ve katlanan işletme giderlerinin yarattığı mali yük sebebiyle tarihe karışıyor. Geçmişin zengin sunumları yerini sadece su servisine bırakırken, birçok firma ise bu hizmeti tamamen kaldırdı.

Türkiye genelinde şehirlerarası otobüs sektöründe uzun yıllardır devam eden ücretsiz ikram geleneği, artan işletme maliyetlerinin baskısıyla birlikte tamamen ortadan kalkma noktasına geldi.

BİRÇOK FİRMA TAMAMEN DURDURDU

Bir dönem yolculara oldukça geniş seçeneklerle sunulan yiyecek ve içecek servisleri, son yıllarda yaşanan ekonomik gelişmeler neticesinde önce çeşitliliğini kaybetti, ardından ise yalnızca su ve kısıtlı atıştırmalıklarla sınırlandırıldı. Günümüzde gelinen noktada ise pek çok firmanın bu hizmeti tamamen durdurma kararı aldığı görülüyor.

NEDENİ ARTAN MALİYETLER

Sektör temsilcileri bu radikal değişimin temelinde yatan en önemli sebebin, akaryakıt fiyatlarında yaşanan sürekli artışın kâr marjlarını ciddi şekilde daraltması olduğunu ifade ediyor. Bunun yanı sıra personel giderlerindeki yükseliş ve genel işletme masraflarındaki artışlar, firmaları hayatta kalabilmek adına ek yüklerden kurtulmaya zorunlu kılıyor.

Özellikle kısa mesafeli hatlarda ikramın maliyet ve fayda dengesinin tamamen bozulmuş olması, bu hizmetin ilk olarak kısa seferlerde kaldırılmasına yol açarken, uzun yolculuklarda da sunulan konforun minimum düzeye indirilmesine neden oldu.

"UÇAK MODELİ" YOLDA

Gelecek dönemde ise havayolu taşımacılığına benzer bir modelin karayollarında da standart hale gelmesi bekleniyor. Birçok firmanın yalnızca su ikramı yapmayı planladığı ve diğer tüm yiyecek ile içeceklerin ücretli olarak satışa sunulacağı bu yeni sistem, yolcular arasında konforun azaldığı gerekçesiyle tartışmalara yol açıyor.

Henüz tüm sektörü kapsayan resmi bir düzenleme bulunmasa da maliyet baskısının sürmesi durumunda, ücretsiz ikramların tamamen tarihe karışarak yerini ücretli bir hizmet anlayışına bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • doğukan kadir kaşıkçı doğukan kadir kaşıkçı:
    Suyuda vermenize gerek yok. Bizler alırız. Sonra zararınız çoğalır. 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
