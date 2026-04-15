Atletico Madrid-Barcelona maçında yürekleri ağza getiren sakatlık
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Atletico Madrid-Barcelona maçında yürekleri ağza getiren sakatlık

15.04.2026 00:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Atletico Madrid-Barcelona maçında Jean Musso tarafından yüzüne darbe alan Fermin Lopez, acılar içinde yerde kaldı. İspanyol oyuncunun uzun süre burnunun kanadığı görüldü. 22 yaşındaki oyuncu, tedavisinin ardından oyuna devam etmek istediğini söyleyerek sahaya geri döndü.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanş maçında Atletico Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Riyadh Air Metropolitano'da oynanan mücadeleyi Barcelona 2-1 kazansa da ilk maçı 2-0 kazanan Atletico Madrid, toplam skorda 3-2 üstünlük sağlayarak yarı finale yükselen ekip oldu.

BARCELONA'YA KAZANMAK YETMEDİ

Konuk ekip Barcelona, 4. dakikada Lamine Yamal, 24. dakikada da Ferran Torres'in golleriyle 2-0 öne geçti. Atletico Madrid, 31. dakikada Ademola Lookman ile skoru 2-1'e getirdi. Barcelona, 79. dakikada Eric Garcia'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atletico Madrid, adını yarı finale yazdırdı.

YÜREKLERİ AĞZA GETİREN SAKATLIK

Karşılaşmanın 27. dakikasında yürekleri ağza getiren bir sakatlık yaşandı. Lamine Yamal'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Fermin Lopez'in topa vurduğu esnada Atletico Madrid kalecisi Jean Musso'nun ayağı yüzüne geldi. Yüzüne adeta kramponun çivileri isabet eden 22 yaşındaki oyuncu acı içinde yerde kaldı. Fermin Lopez'in burnunda yoğun bir kanama gerçekleştiği görüldü. 

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ KALKIP OYUNA DEVAM ETTİ 

Saha içerisindeki tedavisi uzun süre devam eden İspanyol oyuncu Fermin Lopez, sağlık ekiplerinin başarılı müdahalesi sonrası ayağa kalkarak oyuna devam etmek istediğini dile getirdi. Tekrardan sahaya geri dönen yıldız isim, 69. dakikada yerini Marcus Rashford'a bıraktı. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
00:26
Anfield laneti devam ediyor! Noa Lang'tan sonra bir talihsiz sakatlık daha
00:13
Barcelona'ya Atletico Madrid karşısında galibiyet yetmedi
00:05
Liverpool'u ikinci maçta da yenen PSG yarı finalde
21:48
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP'den istifa etti
21:42
ABD'deki görüşme sona erdi! İsrail ve Lübnan "doğrudan müzakere" kararı aldı
21:36
Meclis'te tansiyon yükseldi: Ben senin bildiğin kadınlara benzemem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 00:46:08. #7.13#
SON DAKİKA: Atletico Madrid-Barcelona maçında yürekleri ağza getiren sakatlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.