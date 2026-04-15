Barcelona\'ya Atletico Madrid karşısında galibiyet yetmedi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanş maçında Atletico Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Riyadh Air Metropolitano'da oynanan mücadeleyi Barcelona 2-1 kazansa da ilk maçı 2-0 kazanan Atletico Madrid, toplam skorda 3-2 üstünlük sağlayarak yarı finale yükselen ekip oldu.
Konuk ekip Barcelona, 4. dakikada Lamine Yamal, 24. dakikada da Ferran Torres'in golleriyle 2-0 öne geçti. Atletico Madrid, 31. dakikada Ademola Lookman ile skoru 2-1'e getirdi. Barcelona, 79. dakikada Eric Garcia'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atletico Madrid, adını yarı finale yazdırdı.
Atletico Madrid, yarı finalde Arsenal-Sporting eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Arsenal'in Sporting'i ağırlayacağı maç 15 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.
