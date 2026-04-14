ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak verilen izni yenilemeyecek
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak verilen izni yenilemeyecek

ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak verilen izni yenilemeyecek
14.04.2026 23:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Hazine Bakanlığı, denizde bekleyen İran petrolünün satışına izin veren geçici lisansın süresi dolduğunda yenilenmeyeceğini ve İran üzerindeki baskıyı artıracak adımlar atıldığını duyurdu.

ABD, YAPTIRIMLARI KALDIRMA KARARINI YENİLEMEYECEK

ABD Hazine Bakanlığının Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda, Bakanlığın "Ekonomik Öfke" kapsamında kararlı adımlar atarak İran üzerindeki azami baskıyı sürdürdüğü vurgulandı.

LİSANS BİRKAÇ GÜN İÇİNDE SONA ERİYOR

Bakanlığın mevcut tüm araç ve yetkilerini sonuna kadar kullandığının ve İran'ın faaliyetlerini desteklemeye devam eden yabancı finans kurumlarına karşı ikincil yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunun altı çizilen paylaşımda, "Denizde bekleyen İran petrolünün satışına izin veren kısa vadeli lisans ise birkaç gün içinde sona erecek ve yenilenmeyecek." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık tarafından yayımlanan lisans ile 20 Mart yerel saatle 00.01'den önce gemilere yüklenmiş İran menşeli ham petrol ve petrol ürünlerinin satışı, teslimatı veya boşaltılmasıyla ilgili işlemlere geçici olarak izin verilmişti.

Söz konusu iznin 19 Nisan yerel saatle 00.01'e kadar geçerli olacağı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 00:27:43. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.