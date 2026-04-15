Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lvbel C5’in skandal ifadelerine AK Parti'den yanıt: Havlamanıza devam edin

15.04.2026 00:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü rapçi Lvbel C5, İstanbul'da verdiği konserde dinleyicilerin attığı skandal "Zıplamayan Tayyipçi" sloganlarına destek verdi. Lvbel C5'e AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş'ten sert tepki geldi.

İstanbul'da sahne alan rapçi Lvbel C5’in konserinde atılan siyasi içerikli sloganlar ve ünlü rapçinin bu sloganlara verdiği destek büyük bir skandala dönüştü. 

SAHNEDEN DESTEK VERDİ 

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Lvbel C5 konserinde, bir grubun başlattığı “Zıpla, zıpla, zıplamayan Tayyipçi” sloganları ortamı bir anda gerdi. 

Skandalın asıl büyüdüğü an ise ünlü rapçinin bu sloganlara müdahale etmek yerine, “Zıplamayan kalmasın İstanbul!” diyerek kalabalığı desteklemesi oldu. 

Şarkıcının, konser alanını siyasi bir protesto alanına çeviren bu ifadeleri sosyal medyada kısa sürede infial yarattı.

AK PARTİ'DEN SERT YANIT: HAVLAMANIZA DEVAM EDİN 

Yaşanan bu skandala AK Parti kanadından çok sert bir tepki geldi. 

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, Lvbel C5’in tavrına sosyal medya üzerinden ağır ifadelerle yanıt verdi. Sanatçının “HAV HAV” isimli şarkısına göndermede bulunan İbiş,  “Siz havlamanıza devam edin… Biz sizi daha çok zıplatacağız.” sözleriyle Lvbel C5'e mesajını verdi.  

Recep Tayyip Erdoğan, Lvbel C5, Siyaset, Magazin, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 00:21:16. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.