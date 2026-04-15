Lvbel C5’in skandal ifadelerine AK Parti\'den yanıt: Havlamanıza devam edin

İstanbul'da sahne alan rapçi Lvbel C5’in konserinde atılan siyasi içerikli sloganlar ve ünlü rapçinin bu sloganlara verdiği destek büyük bir skandala dönüştü.
Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Lvbel C5 konserinde, bir grubun başlattığı “Zıpla, zıpla, zıplamayan Tayyipçi” sloganları ortamı bir anda gerdi.
Skandalın asıl büyüdüğü an ise ünlü rapçinin bu sloganlara müdahale etmek yerine, “Zıplamayan kalmasın İstanbul!” diyerek kalabalığı desteklemesi oldu.
Şarkıcının, konser alanını siyasi bir protesto alanına çeviren bu ifadeleri sosyal medyada kısa sürede infial yarattı.
Yaşanan bu skandala AK Parti kanadından çok sert bir tepki geldi.
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, Lvbel C5’in tavrına sosyal medya üzerinden ağır ifadelerle yanıt verdi. Sanatçının “HAV HAV” isimli şarkısına göndermede bulunan İbiş, “Siz havlamanıza devam edin… Biz sizi daha çok zıplatacağız.” sözleriyle Lvbel C5'e mesajını verdi.
