Biden'ın oğlu ABD'yi terk etti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Biden'ın oğlu ABD'yi terk etti

Biden’ın oğlu ABD’yi terk etti
15.04.2026 00:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın, babasının görev süresinin dolmasının ardından ülkeyi terk ederek yurt dışına yerleştiği ortaya çıktı. Mahkeme kayıtlarına yansıyan bilgiler, Hunter Biden’ın sadece ikametini değiştirmekle kalmadığını, aynı zamanda devasa bir borç batağıyla karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

Hunter Biden’ın, babası Joe Biden’ın başkanlık döneminin sona ermesinin ardından ABD’yi terk ederek yurt dışına yerleştiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta mahkemeye sunulan belgeler, 56 yaşındaki Biden’ın artık Amerika dışında yaşadığını resmileştirdi.

MAHMEKE KAYITLARI DOĞRULADI 

Ödenmemiş avukatlık ücretleriyle ilgili devam eden bir hukuk davasında, avukat Barry Coburn tarafından 6 Nisan'da sunulan 14 sayfalık dilekçede, "Bay Biden yurt dışında yaşamaktadır" ifadesi yer aldı. Coburn, Biden’ın tam olarak hangi ülkede ikamet ettiğine dair ayrıntı vermekten kaçındı.

YENİ ADRESİ GÜNEY AFRİKA MI ?

Hunter Biden’ın nereye taşındığı resmi olarak açıklanmasa da, kendisi Kasım 2025'te katıldığı bir podcast yayınında ipuçları vermişti. Eşi Melissa Cohen Biden’ın aslen Güney Afrikalı olması nedeniyle zamanını ABD ile Cape Town arasında geçirdiğini belirten Biden, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cape Town’a delicesine aşık oldum. Burası dünyanın en güzel şehri. Siyasi ve kişisel meseleler sona erdiğinde burada vakit geçireceğimize dair söz vermiştim."

Hunter Biden ayrıca, Kaliforniya Malibu’da kiraladığı evin 2024 yılındaki büyük yangında zarar gördüğünü, bu nedenle zaten oraya dönemeyeceğini de eklemişti.

TRUMP İLE "GİZLİ SERVİS" GERİLİMİ 

Hunter Biden’ın yurt dışı gezileri, Başkan Donald Trump’ın da gündemindeydi. Trump, Mart 2025'te Hunter ve kız kardeşi Ashley Biden’ın Güney Afrika’daki fotoğraflarının ardından, vergi mükelleflerine yük olduğu gerekçesiyle Hunter Biden’ın Gizli Servis korumasını iptal etmişti.

Trump yönetimi, göreve dönüşünün ilk yılını kutlamak için hazırladığı "365 Zafer" listesinde, 243. madde olarak "Hunter Biden’ın vergi mükellefleri tarafından finanse edilen korumasının kaldırılmasını" göstermişti.

AİLEYLE PASKALYA TATİLİ 

Yurt dışında yaşamasına rağmen Hunter Biden, ailesiyle bağlarını koparmış değil. Kız kardeşi Ashley Biden’ın sosyal medya paylaşımlarına göre Hunter, bu ayın başlarında eski Başkan Joe Biden ve Jill Biden ile birlikte Kaliforniya, Santa Ynez’de Paskalya bayramını kutlamak için bir araya geldi.

BABASINI ÇOK ZOR DURUMLARDA BIRAKMIŞTI 

ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden hakkında açılan silah ve vergi davaları, uzun süre hem siyasi hem de kamuoyu gündeminde geniş yer buldu. Davalar, Biden yönetimi üzerinde ciddi baskı oluştururken, özellikle seçim sürecinde Cumhuriyetçilerin en çok eleştirdiği başlıklardan biri haline geldi. Hunter Biden’ın hukuki süreci, babasının siyasi kariyerini de doğrudan etkileyen ve sık sık tartışma yaratan bir dosya olarak öne çıktı.

Hunter Biden'in 2026 yılı itibariyle  devam eden mali ve sivil davaları bulunuyor.  Biden'in en büyük çocuğu olan Hunter'ın eski avukatlarıyla milyonlarca dolarlık borç davası devam ediyor.  Oğul Biden'in yaklaşık 17 milyon dolar borçlu olduğu belirtiliyor.  

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 00:45:53.
SON DAKİKA: Biden’ın oğlu ABD’yi terk etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.