Anfield laneti devam ediyor! Noa Lang'tan sonra bir talihsiz sakatlık daha - Son Dakika
Anfield laneti devam ediyor! Noa Lang'tan sonra bir talihsiz sakatlık daha

15.04.2026 00:26
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un Paris Saint Germain'e 2-0 yenilerek elendiği maçta, Galatasaraylı Noa Lang'ın sakatlığını hatırlatan talihsiz bir sakatlık daha yaşandı. PSG'li futbolcu Desire Doue, girdiği bir ikili mücadele sonrası reklam panolarının altındaki tripod kamerasının ayaklarına çarptı. Tripodun ayakları oyuncunun ayağına ve karnına isabet ederken, Fransız oyuncu sakatlık yaşayarak oyuna devam edemedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Liverpool ile Paris Saint Germain, Anfield'da karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleye Galatasaraylı futbolcu Noa Lang'ın sakatlığını hatırlatan talihsiz bir sakatlık daha damga vurdu. 

DESIRE DOUE TALİHSİZ ŞEKİLDE SAKATLANDI

PSG forması giyen Desire Doue, ikinci yarının başında Liverpool'un Macar yıldızı Dominik Szoboszlai ile girdiği ikili mücadele sonrasında talihsiz bir şekilde sakatlandı. 20 yaşındaki Fransız futbolcu, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası reklam panolarının altındaki tripod kamerasının ayaklarına sert bir şekilde çarptı. Tripodun ayakları, Desire Doue'nin karnına ve dizine sert bir şekilde gelirken, oyuncu acı içinde yerde kaldı.

MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Oyunun durmasının ardından saha içerisinde tedavisi yapılan Doue, tedavisinin ardından bir süre kendini denese de oyuna devam edemedi ve 52. dakikada yerini Bradley Barcola'ya bıraktı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaraylı futbolcu Noa Lang, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool’un 4-0 kazandığı karşılaşmanın son anlarında, Anfield Road tribünü önünde reklam panolarına çarpmış ve sağ baş parmağında derin kesik oluşmuştu. Uzun süren müdahalenin ardından sedyeyle oyundan alınan 26 yaşındaki oyuncu, acil olarak ameliyata alınmıştı. 

