Ali Babacan çok kızdı: Bu gece saat 00.00'da çekin fişi, bitirin şu işi - Son Dakika
Ali Babacan çok kızdı: Bu gece saat 00.00'da çekin fişi, bitirin şu işi

15.04.2026 13:39
Haberin Videosunu İzleyin
Ali Babacan çok kızdı: Bu gece saat 00.00\'da çekin fişi, bitirin şu işi
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Meclis'teki grup toplantısında, “Tayyip Bey’e çağrımdır; Gelin vazgeçin bu işten. Sanal kumarın da sanal bahisin de lisanslarını kaldırın. Bu gece saat 00.00'da çekin fişi, bitirin şu işi” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sanal bahis ve kumar üzerinden hükümete çağrı yaptı. AK Parti yönetimine seslenen Babacan, “İçinizde doğruyu söyleyecek kimse kalmadı mı?” diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

"CEP TELEFONLARI KUMARHANEYE DÖNÜŞTÜ"

Babacan, Yeni Yol TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’de sanal bahis ve kumar sitelerinin yaygınlaşmasını eleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bu alanın açıldığını savunan Babacan, cep telefonlarının adeta “kumarhaneye dönüştüğünü” öne sürdü.

HZ. ÖMER HATIRLATMASI

AK Parti yönetimine doğrudan çağrıda bulunan Babacan, "Çıkıp da tek bir kişi şunu söyleyemiyor. 'Ya reis, bu iş yanlış oldu. Gençler perişan, aileler perişan. Gel vazgeçelim bu işten.' diyebilecek bir Allah'ın kulu kalmadı mı? Bu kadar mı korkuyorsunuz ya? Ya da bu kadar mı büyük menfaat var ki sessiz duruyorsunuz? Bilirsiniz Hazreti Ömer şükredermiş. 'Çok şükür eğilirsem beni kılıcıyla doğrultacak arkadaşlarım var.' dermiş. AK Parti ilk kurulduğunda da işte o özgüvene, o kılıcıyla doğrultmak özgüvenine sahip çok insan vardı. Doğru neyse onu korkmadan savunurlardı. Üzülüyorum ya. Onlardan geriye hiç kimse kalmadı mı acaba?" dedi.

“BİR NESİL KUMARA KAYBEDİLİYOR”

Sanal kumarın toplumsal etkilerine dikkat çeken Babacan, gençlerin büyük bir risk altında olduğunu vurguladı.

"Gençlere yazık, annelere babalara yazık, bu topluma yazık. Bir nesil bir kumara ve bahise şu anda kaybediliyor. Her cep telefonunun içinde yüzlerce kumar makinesi var şu anda. Ve dikkat edin bu, ülkenin cumhurbaşkanının verdiği izinle, lisansla başladı bu ülkede. Kimse kimseyi aldatmasın."

Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrısını yineleyerek, sanal bahis ve kumar lisanslarının kaldırılmasını istedi:

"Buradan yine yeniden Tayyip Bey'e çağrımdır. Gelin vazgeçin bu işten. Sanal kumarın da sanal bahsin de lisanslarını kaldırın. Bu hemen şu anda mümkün. Bu gece mümkün. Kararnameler gece çıkıyor ya, bu gece saat 00.00’da çekin fişi, bitirin şu işi."

Son Dakika Ali Babacan Ali Babacan çok kızdı: Bu gece saat 00.00'da çekin fişi, bitirin şu işi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    yakında kumarıda serbest bırakırlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Ali Babacan çok kızdı: Bu gece saat 00.00'da çekin fişi, bitirin şu işi - Son Dakika
