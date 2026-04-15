Kurtlar Vadisi\'nin Erdal Kömürcü\'sü Sefa Zengin ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan aynı karede

Türk televizyon tarihinde en çok izlenen yapımlar arasında yer alan Kurtlar Vadisi’nde canlandırdığı ‘Erdal Kömürcü’ karakteriyle ünlenen ve Yeraltı dizisi ile yeniden adından söz ettiren oyuncu Sefa Zengin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’na katıldı. Zengin, grup toplantısı öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve birçok AK Partili yetkiliyle bir araya geldi.

BAKAN FİDAN İLE SAMİMİ DİYALOG

Toplantı öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelen Sefa Zengin’in sohbeti dikkat çekti. İkili arasında geçen kısa diyalog şöyle:

Hakan Fidan: “Şimdi neler yapıyorsunuz?”

Sefa Zengin: “Yeraltında’yız şu anda.”

Hakan Fidan: “Nasıl gidiyor?”

Sefa Zengin: “Çok yoğun, çekimler sürüyor, çok güzel gidiyor her şey.”

Hakan Fidan: “Hayırlısı olur inşallah.”

Sefa Zengin: “Sağ olun.”

Toplantıya AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek’in davetlisi olarak katıldığını belirten Zengin, "Burada olmak çok heyecan verici bir duyguymuş, ilk kez böyle bir şeyi tadıyorum. İlk kez 1-2 günlük bir boşluk buldum. Bu boşluğu da bulur bulmaz Ankara’ya gelmek istedim. Çünkü Ankara’yı çok severim. Şu an için çok sevilen bir dizideyiz. Ben de galiba o dizinin sevilen biri oldum. Bu ilgiye mazhar olmak kıymetli. Burada sizlerle beraber de olmak heyecan verici, sizlerle beraber olmak keyif verici" dedi.

SEFA ZENGİN KİMDİR?

Sefa Zengin, Türk televizyon ve sinema dünyasında özellikle “Kurtlar Vadisi” dizisinde canlandırdığı Erdal Kömürcü karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan bir oyuncudur.

Tiyatro kökenli olan Zengin, kariyeri boyunca hem sahnede hem de ekran projelerinde yer aldı. Sert mizacı ve karakter oyunculuğundaki başarısıyla dikkat çeken isim, “Yeraltı” gibi yapımlarla da adından söz ettirdi.

Daha çok karakter rolleriyle öne çıkan Sefa Zengin, Türk dizi sektöründe uzun yıllardır aktif olarak yer almaya devam ediyor.