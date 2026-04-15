Kurtlar Vadisi'nin Erdal Kömürcü'sü Sefa Zengin ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan aynı karede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurtlar Vadisi'nin Erdal Kömürcü'sü Sefa Zengin ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan aynı karede

Haberin Videosunu İzleyin
Kurtlar Vadisi\'nin Erdal Kömürcü\'sü Sefa Zengin ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan aynı karede
15.04.2026 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kurtlar Vadisi\'nin Erdal Kömürcü\'sü Sefa Zengin ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan aynı karede
Haber Videosu

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı “Erdal Kömürcü” karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Sefa Zengin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’na katıldı. Toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta olmak üzere Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve çok sayıda partili isimle bir araya gelen Zengin’in ziyareti dikkat çekti. Davet üzerine Ankara’ya geldiğini belirten ünlü oyuncu, ilk kez böyle bir deneyim yaşadığını ifade ederek heyecanını dile getirdi.

Türk televizyon tarihinde en çok izlenen yapımlar arasında yer alan Kurtlar Vadisi’nde canlandırdığı ‘Erdal Kömürcü’ karakteriyle ünlenen ve Yeraltı dizisi ile yeniden adından söz ettiren oyuncu Sefa Zengin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’na katıldı. Zengin, grup toplantısı öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve birçok AK Partili yetkiliyle bir araya geldi.

Kurtlar Vadisi'nin Erdal Kömürcü'sü Sefa Zengin ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan aynı karede

BAKAN FİDAN İLE SAMİMİ DİYALOG

Toplantı öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelen Sefa Zengin’in sohbeti dikkat çekti. İkili arasında geçen kısa diyalog şöyle:

Hakan Fidan: “Şimdi neler yapıyorsunuz?”

Sefa Zengin: “Yeraltında’yız şu anda.”

Hakan Fidan: “Nasıl gidiyor?”

Sefa Zengin: “Çok yoğun, çekimler sürüyor, çok güzel gidiyor her şey.”

Hakan Fidan: “Hayırlısı olur inşallah.”

Sefa Zengin: “Sağ olun.”

Kurtlar Vadisi'nin Erdal Kömürcü'sü Sefa Zengin ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan aynı karede

Toplantıya AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek’in davetlisi olarak katıldığını belirten Zengin, "Burada olmak çok heyecan verici bir duyguymuş, ilk kez böyle bir şeyi tadıyorum. İlk kez 1-2 günlük bir boşluk buldum. Bu boşluğu da bulur bulmaz Ankara’ya gelmek istedim. Çünkü Ankara’yı çok severim. Şu an için çok sevilen bir dizideyiz. Ben de galiba o dizinin sevilen biri oldum. Bu ilgiye mazhar olmak kıymetli. Burada sizlerle beraber de olmak heyecan verici, sizlerle beraber olmak keyif verici" dedi.

Kurtlar Vadisi'nin Erdal Kömürcü'sü Sefa Zengin ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan aynı karede

SEFA ZENGİN KİMDİR?

Sefa Zengin, Türk televizyon ve sinema dünyasında özellikle “Kurtlar Vadisi” dizisinde canlandırdığı Erdal Kömürcü karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan bir oyuncudur.

Tiyatro kökenli olan Zengin, kariyeri boyunca hem sahnede hem de ekran projelerinde yer aldı. Sert mizacı ve karakter oyunculuğundaki başarısıyla dikkat çeken isim, “Yeraltı” gibi yapımlarla da adından söz ettirdi.

Daha çok karakter rolleriyle öne çıkan Sefa Zengin, Türk dizi sektöründe uzun yıllardır aktif olarak yer almaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

Hakan Fidan, Sefa Zengin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Sefa Zengin Kurtlar Vadisi'nin Erdal Kömürcü'sü Sefa Zengin ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan aynı karede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • osman şahin osman şahin:
    Kurtlar vadisine çok meraklıysan git orda sana bir rol versinler 1 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 14:52:08. #.0.4#
SON DAKİKA: Kurtlar Vadisi'nin Erdal Kömürcü'sü Sefa Zengin ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan aynı karede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.