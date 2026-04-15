Bakan Gürlek\'e Vali Tuncay Sonel soruldu! Dikkat çeken sözler

15.04.2026 13:36
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturmada dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in gözaltına alınmasıyla ilgili, "Burada şahıslar önemli değildir. Burada suç var mıdır yok mudur, şüpheli var mıdır yok mudur? Vardır. Şahısların mesleği, rütbesi, görevi hiç önemli değildir." dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na gelişinde Meclis'te gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

Bir gazetecinin, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasını anımsatarak, "6 yıl beklendikten sonra sizin talimatınızla yeniden başlatıldı değil mi?" sorusunu Gürlek, şöyle yanıtladı:

"Bizim talimatımızla değil. 2020 yılında işlenmiş, vicdanları tatmin etmeyen bir olaydı. Faili meçhule alınmıştı. Başsavcımız bana geldi, delilleri topladığını söyledi. Takdir hakkımız yok. Tamamen Başsavcılık yürütüyor. Burada yoğun şüpheler var, başsavcımız çok ince çalıştı dosyada, bize de söyledi, işlemler yapıldı. Bir kız çocuğunun hunharca... Öldürüp, öldürülmediği de belli değil. Bu kamu vicdanını yaralayan bir davranıştır. Bu soruşturmanın sonuna kadar gidilmesi gerekiyor. Bizim bir yetkimiz yok, savcılığa bir talimat veremeyiz."

"TALİMAT VERME YETKİMİZ YOK"

Soruşturmaya yönelik "Sonuna kadar, nereye uzanırsa uzansın" sözünün anımsatılması üzerine Gürlek, "Soruşturma süreci devam ediyor, gözaltı süreci var, gözaltında kişiler var. Gözaltı süreleri işliyor, muhtemelen deliller toplanma aşamasında ama bizim Adalet Bakanı olarak soruşturmaya bir müdahale etme, talimat verme yetkimiz yok." diye konuştu.

Bakan Gürlek, bu soruşturmanın toplumda oluşturduğu yara dikkate alındığında bu soruşturmanın üzerine gidilmesi, şüphelilerin bir kısmının ortaya çıkarılmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

"SAHISLAR ÖNEMLİ DEĞİL"

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de gözaltına alındığının hatırlatılması üzerine Gürlek, "Burada şahıslar önemli değildir. Burada suç var mıdır yok mudur, şüpheli var mıdır yok mudur? Vardır. Şahısların mesleği, rütbesi, görevi hiç önemli değildir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

