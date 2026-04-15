Destici: Türkiye'nin ara seçime değil, birlik ve beraberliğe ihtiyacı var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Destici: Türkiye'nin ara seçime değil, birlik ve beraberliğe ihtiyacı var

Destici: Türkiye\'nin ara seçime değil, birlik ve beraberliğe ihtiyacı var
15.04.2026 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP lideri Özgür Özel’in ara seçim çağrısına karşı çıkarak Türkiye’nin seçim değil birlik ve güvenliğe ihtiyaç duyduğunu söyledi. CHP’nin bu talebi gündem değiştirmek için gündeme getirdiğini öne süren Destici, terörsüz Türkiye hedefinin somut adımlarla sağlanabileceğini vurguladı ve Ankara’daki su zamlarını da eleştirdi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ara seçim çağrısına karşı çıkarak, Türkiye’nin mevcut koşullarda seçime değil birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğunu söyledi. Destici ayrıca CHP’nin bu talebi gündem değiştirme amacıyla dile getirdiğini öne sürdü.

“SEÇİM DEĞİL, GÜVENLİK VE BİRLİK ÖNCELİK OLMALI”

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Destici, Türkiye’nin çevresindeki savaş ortamına dikkat çekerek, “Şu anda Türkiye'nin bir ara seçime değil, tam tersine çevremizdeki savaş ortamından dolayı birliğe, beraberliğe, kenetlenmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz” dedi. Destici, seçim tartışmaları yerine ülke güvenliği ve toplumsal birlik konularına odaklanılması gerektiğini vurguladı.

“CHP GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR”

CHP’nin ara seçim talebini eleştiren Destici, bu çıkışın belediyelere yönelik soruşturmaları gündemden düşürme amacı taşıdığını iddia etti. Destici, “Türkiye’yi bir seçim atmosferine sokarak gündemi değiştirmek istiyorlar ancak bunda başarılı olacaklarını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE ORTAK HEDEF”

“Terörsüz Türkiye” hedefinin altını çizen Destici, kalıcı barışın ancak somut ve geri dönülmez adımlarla sağlanabileceğini belirtti. Silahın gölgesinde yürütülen süreçlerin kalıcı çözüm üretmeyeceğini ifade etti.

SU FATURALARINA TEPKİ

Ankara’daki su faturalarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Destici, zam oranlarını eleştirerek, “Enflasyon yüzde 30’sa suya da en fazla o kadar zam yapılmalı. Bu keyfilik olamaz” dedi.

ŞANLIURFA’DAKİ SALDIRIYA GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Destici, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Destici: Türkiye'nin ara seçime değil, birlik ve beraberliğe ihtiyacı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Oyun kadar siyaset yapacaksiniz der bir Alman atasøzu 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:49
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
14:36
Kahramanmaraş’ta okula saldırı anı kamerada Öğrenciler camlardan atladı
Kahramanmaraş'ta okula saldırı anı kamerada! Öğrenciler camlardan atladı
14:32
Seçim ne zaman yapılacak Erdoğan’ın yanıtı hayli net oldu
Seçim ne zaman yapılacak? Erdoğan'ın yanıtı hayli net oldu
14:20
Kahramanmaraş’taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu
Kahramanmaraş'taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu
14:04
Kahramanmaraş’ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı
12:51
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya: Kimse Türkiye’ye parmak sallayamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 15:01:22. #.0.4#
SON DAKİKA: Destici: Türkiye'nin ara seçime değil, birlik ve beraberliğe ihtiyacı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.