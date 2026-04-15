Pezeşkiyan: Diyaloğa hazırız ancak teslim olmayız

Pezeşkiyan: Diyaloğa hazırız ancak teslim olmayız
15.04.2026 11:40
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail saldırılarına rağmen “İran savaş ve istikrarsızlık arayışında değildir, diyaloğa her zaman hazırız ancak ülkeyi teslim olmaya zorlama girişimleri başarısızlığa mahkumdur” dedi. Sivillerin hedef alındığını vurgulayan Pezeşkiyan, uluslararası hukukun ihlal edildiğini savundu. Açıklama, artan gerilim ve olası müzakere süreci tartışmaları sürerken geldi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail ile süren savaşın gölgesinde yaptığı açıklamada, ülkesinin diyaloğa açık olduğunu ancak baskı ve teslimiyet dayatmalarını kabul etmeyeceklerini söyledi. Pezeşkiyan, uluslararası sistemde “çifte standart” uygulandığını savunarak, İran’a yönelik saldırıların hukuksuz olduğunu vurguladı.

“SİVİLLER HEDEF ALINIYOR”

İran lideri, saldırılarda sivillerin, çocukların ve hastaneler gibi kritik altyapıların hedef alındığını belirterek, bunun uluslararası hukukla bağdaşmadığını ifade etti. Bu açıklamalar, savaşın insani boyutuna yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

ABD-İSRAİL İLE GERİLİM TIRMANIYOR

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırılarla başlayan çatışmalar sürerken, taraflar arasında hem askeri hem de ekonomik cephede gerilim artıyor. ABD’nin İran limanlarına yönelik deniz ablukası uygulaması ve Hürmüz Boğazı çevresindeki hareketlilik, krizi daha da derinleştirdi.

ABD yönetimi, İran’ın nükleer programını durdurmasını isterken, Tahran bu talepleri “dayatma” olarak nitelendiriyor.

DİPLOMASİ KAPISI TAMAMEN KAPANMIŞ DEĞİL

Tüm gerilime rağmen taraflar arasında diplomasi ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil. ABD’li yetkililer, topun İran sahasında olduğunu belirtirken, yeni bir müzakere sürecinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Pezeşkiyan da daha önce yaptığı açıklamalarda diyalog ve yapıcı etkileşim vurgusu yapmış, ancak İran’ın “meşru haklarının” tanınması gerektiğini belirtmişti.

KÜRESEL ETKİ ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Savaşın ekonomik etkileri de giderek hissediliyor. Uluslararası Para Fonu (IMF), İran merkezli gerilimin küresel büyümeyi yavaşlattığını ve enflasyonu artırdığını açıkladı. Enerji piyasalarındaki dalgalanma ve ticaret yollarındaki riskler, küresel ekonomide yeni bir kriz ihtimalini gündeme getiriyor.

Pezeşkiyan: Diyaloğa hazırız ancak teslim olmayız

TRUMP’TAN KRİTİK AÇIKLAMALAR: “İNANILMAZ İKİ GÜN OLACAK”

ABD Başkanı Donald Trump da İran ile devam eden ateşkes sürecine ilişkin yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Ateşkesin uzatılmasının gündemlerinde olmadığını belirten Trump, önümüzdeki günlerin kritik gelişmelere sahne olacağını söyledi.

ATEŞKES UZATILMAYACAK MESAJI

Trump, İran ile varılan geçici ateşkesin uzatılmasına gerek duymadığını ifade ederek sürecin kısa sürede farklı bir noktaya evrilebileceğinin sinyalini verdi. ABD yönetiminin sahadaki gelişmelere göre hızlı ve sert kararlar alabileceği değerlendiriliyor.

“İNANILMAZ İKİ GÜN OLACAK”

ABC News’e konuşan Trump, “Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız” ifadelerini kullandı. Bu sözler, bölgede yeni askeri operasyonlar ya da diplomatik hamlelerin gündeme gelebileceği şeklinde yorumlandı.

“ANLAŞMA DA OLABİLİR, YIKIM DA”

Savaşın nasıl sonuçlanacağına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, iki ihtimali de açık bıraktı. “Bu süreç ya bir anlaşmayla biter ya da İran’ın kapasitesinin tamamen yok edilmesiyle. Ancak bir anlaşma daha iyi olur, çünkü o zaman yeniden inşa edebilirler” dedi.

İRAN YÖNETİMİNE DİKKAT ÇEKEN VURGU

Trump, İran’daki mevcut yönetimin değiştiğini ve radikal unsurların ortadan kalktığını öne sürerek, Washington’ın İran iç siyasetini yakından izlediğine işaret etti.

“BEN OLMASAM DÜNYA PARAMPARÇA OLURDU”

ABD Başkanı, küresel dengeye ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulunarak, “Eğer ben başkan olmasaydım dünya paramparça olurdu” ifadelerini kullandı.

GERİLİM YÜKSEK, GÖZLER 48 SAATTE

Trump’ın açıklamaları, ABD-İran hattında gerilimin yeniden tırmanabileceği ihtimalini güçlendirdi. Ateşkesin uzatılmayacağı mesajı ve “iki gün” vurgusu, uluslararası kamuoyunun dikkatini önümüzdeki 48 saate çevirdi.

Kaynak: AA

Mesud Pezeşkiyan, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Mesud Pezeşkiyan Pezeşkiyan: Diyaloğa hazırız ancak teslim olmayız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Sonunuz Irak Libya Suriye Afganistan vs vs gibi olacak beklede gør 0 7 Yanıtla
  • Akif Karahan Akif Karahan:
    Uluslar arasıhukuk kimsenin umrunda değil bu dünyada adaleti sağlayan tek şey güç ve para. 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
