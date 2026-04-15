Huzur Partisi\'nin Karlıova ilçe başkanı olay oldu

15.04.2026 11:33
Huzur Partisi Karlıova İlçe Başkanlığına atanan Orhan Avcı, dikkat çeken bıyıkları ve sosyal medyada yapılan esprili yorumlarla gündem oldu.

Huzur Partisi Bingöl Karlıova İlçe Teşkilatı’nda başkanlık görevine Orhan Avcı atandı. Siyasette sıradan gibi görünen bu atamayı ilginç kılan ise Avcı'nın görenleri şaşkına uğratan bıyıkları oldu. 

PAYLAŞIM KISA SÜREDE YAYILDI

Orhan Avcı’nın sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı, kullanıcılar arasında yoğun şekilde paylaşıldı. Görsel üzerinden yapılan yorumlar, atamanın önüne geçerek geniş bir etkileşim oluşturdu.

Fotoğrafa yapılan yorumlardan bazıları şunlar; 

  • Muhteşem bir bıyık... Parti kursun oy verelim kampanyası başlatılmalı...
  • O bıyıkları en kısa zamanda sigortalattır.
  • Ağzıyla kuş yakalamış.
  • Adam çok huzursuz duruyor.
  • Abi belediyeden ödünç mü aldın bıyığı?
  • Adamın bıyığında surat çıkmış.
  • Bu bıyık neyi temsil ediyor?
  • Abinin bıyıklara yüz çizmişler, saçtan alıp üst dudağa koymuşlar.
  • Dayı yemeği kulaklarıyla yiyor galiba...
  • Aşağı tükürsem bıyık, yukarı tükürsem yine bıyık

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • osman şahin osman şahin:
    Yemek yerken bıyıkları bağlıyormu 10 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Ilk defa duyuyorum parti ismini 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
