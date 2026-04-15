DMM'den okul saldırılarında “Saldırgan serbest bırakıldı” ve “polisle çıkarıldı” iddialarına yalanlama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.04.2026 22:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan olaylara ilişkin sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında yer alan iddialara resmi kaynaklardan yalanlama geldi. Yetkililer, “Kahramanmaraş’taki saldırganın polis eşliğinde sağ olarak okuldan çıkarıldığı” ve “Şanlıurfa’daki saldırganın olaydan bir gün önce tutuklanıp serbest bırakıldığı” yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını, söz konusu bilgilerin tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR 

Yapılan açıklamada, “Kahramanmaraş’taki saldırganın polis eşliğinde sağ olarak okuldan çıkarıldığı” ve “Şanlıurfa’daki saldırganın olaydan bir gün önce tutuklanıp serbest bırakıldığı” yönündeki paylaşımların tamamen asılsız olduğu vurgulandı.

“ALGI OPERASYONU” VURGUSU

Söz konusu içeriklerin yalnızca bilgi kirliliği oluşturmadığı, aynı zamanda toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kaos ortamı yaratmayı ve devlet kurumlarını hedef göstermeyi amaçladığı ifade edildi. Açıklamada, bu tür paylaşımların “açık birer algı operasyonu” olduğu belirtildi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI 

Gerçek dışı bilgilerle kamuoyunu yanıltmaya çalışan kişi ve odaklara yönelik gerekli adli süreçlerin başlatıldığı bildirildi. Dezenformasyon yoluyla halkı kin ve düşmanlığa sevk eden girişimlere karşı sürecin titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

Yetkililer, vatandaşların provokatif içeriklere karşı dikkatli olması gerektiğini belirterek, yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması çağrısında bulundu.

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Saldırı, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20:56
Maraş’taki saldırıda ölen Ayla öğretmen, öğrencilerine siper olmuş
20:50
İşte Kahramanmaraş’taki okul saldırganının eski görüntüsü Sergilediği hareketler garip
20:37
Kahramanmaraş’taki saldırıdan sonra ortaya çıktılar Telegram’dan örgütlenen provokatörler tespit edildi
19:15
Erdoğan’dan Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
18:49
Öğretmenlerden 3 günlük ’iş bırakma’ kararı
18:15
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 22:09:02. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.