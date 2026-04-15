Demet Özdemir’den "Dizi" eleştirilerine sert yanıt: Sizin adınıza ben utandım

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen, çok sayıda öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırıları tüm ülkeyi yasa boğarken, sosyal medyada saldırıların sorumlusu olarak televizyon dizilerinin gösterilmesi tartışma yarattı.
Eşref Rüya dizisindeki performansıyla gündemde olan ünlü oyuncu Demet Özdemir, bu iddialara ve kendisine yönelik linç girişimlerine çok sert bir karşılık verdi. Dizi" eleştirilerine sert yanıt: Sizin adınıza ben utandım" 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"ASIL ÖNEMLİ OLAN NE HEPİMİZ BİLİYORUZ"
Demet Özdemir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yaşanan trajedi sırasında odak noktasının dizilere kaydırılmasına isyan etti. Özdemir, şu ifadeleri kullandı:
"Linç kampanyalarınızı 2 dakika durdurun. Asıl önemli olan ne onu hepimiz biliyoruz. Yazık size. Sizin adınıza ben utandım."
"OKUL EN GÜVENLİ SIĞINAK OLMALI"
Sadece tepkisini dile getirmekle kalmayan Özdemir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ise yaşanan acının derinliğine dikkat çekti.
Okulların çocuklar için en güvenli yer olması gerektiğini vurgulayan oyuncu, "Okul yuvadır. Bir çocuğun evinden sonraki en güvenli sığınağıdır. Öyle olmalıdır. Çok üzgünüm... Artık kelimem kalmadı" diyerek duygularını paylaştı.
DİZİLER HEDEF TAHTASINA OTURTULDU
Okullarda yaşanan şiddet olaylarının ardından sosyal medya platformlarında pek çok kullanıcı, televizyon dizilerindeki şiddet sahnelerinin, mafyatik vurguların toplumu ve gençleri olumsuz etkilediğini savunarak bu dizilerin kaldırılması yönünde kampanya başlattı.
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