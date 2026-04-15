Vatandaş rahatsızdı! Araç muayene sisteminde köklü değişiklik

Araç muayene sistemi köklü bir dönüşüm sürecine girerken, yapay zekâ ve temassız tarama teknolojileri milyonlarca sürücü için daha hızlı ve verimli bir dönem vadediyor.

Küresel araç muayene sektörü, teknolojideki hızlı gelişimin etkisiyle yeniden şekilleniyor. Yapay zekâ ve otomasyon destekli sistemlerin yaygınlaşmasıyla birlikte, mevcut muayene süreçlerinin yerini daha hızlı, temassız ve standartlaştırılmış uygulamalar almaya hazırlanıyor. Türkiye’de de bu dönüşümle birlikte muayene sürelerinin kısalması ve istasyonlardaki yoğunluğun azalması bekleniyor.

KAMERA SİSTEMLERİYLE SANİYELER İÇİNDE TESPİT

Geliştirilen yeni nesil şasi tarama teknolojileri, araçların altını yüksek çözünürlüklü kameralarla inceleyebiliyor. Araçların sistem üzerinden geçmesiyle birlikte motor, şanzıman, aks ve diferansiyeldeki yağ kaçakları, şasi hasarları, egzoz problemleri ve korozyon gibi birçok kritik unsur saniyeler içinde tespit ediliyor. Aynı zamanda lastiklerdeki yapısal bozukluklar ve dış yüzeydeki hasarlar da anlık olarak kayıt altına alınıyor. Bu sistemler, geleneksel yöntemlerde teknisyenlerin fiziksel olarak gerçekleştirdiği birçok kontrolü ortadan kaldırarak süreci büyük ölçüde hızlandırıyor.

BEKLEME SÜRELERİ AZALACAK

Araç muayene istasyonlarında sürücülerin en çok şikâyet ettiği konuların başında uzun bekleme süreleri geliyor. Randevu sistemine rağmen oluşan yoğunluk ve işlem sürelerinin uzunluğu, özellikle büyük şehirlerde ciddi zaman kaybına yol açıyor. Yeni nesil otomatik tarama sistemleri sayesinde araç kontrolleri çok daha kısa sürede tamamlanabilecek. Bu da istasyonlardaki araç akışını hızlandırarak kuyrukların azalmasına katkı sağlayacak.

KÜRESEL PAZAR HIZLA BÜYÜYOR

Sektöre ilişkin veriler de dönüşümün boyutunu ortaya koyuyor. Otomotiv muayene tünelleri pazarının 2024’te 2,2 milyar dolar seviyesinden 2035’e kadar 4,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Yapay zekâ destekli muayene sistemleri pazarı ise daha hızlı büyüyor. 2024’te 1,9 milyar dolar olan pazarın 2033’e kadar 6,9 milyar dolara çıkacağı öngörülüyor.

TÜNEL TİPİ OTOMATİK MUAYENE SİSTEMLERİ YAYGINLAŞIYOR

Yeni sistemlerde araçlar, tam otomatik tarama tünellerinden geçirilerek çok sayıda kamera, lazer sensör ve yapay zekâ destekli analiz sistemleriyle eş zamanlı olarak inceleniyor. Elde edilen veriler anlık olarak raporlanırken insan müdahalesi minimum seviyeye indiriliyor. Bu sayede aynı istasyonda daha fazla aracın muayenesi mümkün hale gelirken, mevcut altyapı daha verimli kullanılabiliyor. Ayrıca dijital olarak toplanan veriler, araç parkının genel durumu ve arıza dağılımı gibi konularda önemli analizler sunuyor.

TÜRKİYE’DE DE DÖNÜŞÜM BEKLENİYOR

Kuzey Amerika ve Avrupa’da yaygınlaşmaya başlayan bu sistemlerin Türkiye’de de önümüzdeki dönemde daha fazla gündeme gelmesi bekleniyor. Mevcut sistemde randevu yoğunluğu ve bekleme süreleri öne çıkarken, teknolojik dönüşümle birlikte daha hızlı, standart ve öngörülebilir bir muayene süreci hedefleniyor.