Esra Erol’da şok anlar! Büyük değişim yetmedi… Hakaret sonrası stüdyoyu terk etti

14.04.2026 16:07
Esra Erol’un programında yaşanan gerilim dikkat çekti. Eşi Yusuf Çapar’ın “25-30 bin liralık kadın” sözleri sonrası büyük bir yıkım yaşayan Derya Çapar, yaşananlara dayanamayarak stüdyoyu terk etmek istedi. Daha önce geçirdiği değişimle dikkat çeken genç kadın, gözyaşları içinde kaldı.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında tansiyon bir anda yükseldi. Yusuf Çapar’ın eşi Derya Çapar’a yönelik kullandığı ağır ifadeler stüdyoda gerilimi artırırken, yaşananlar izleyicileri ekran başına kilitledi.

STÜDYODA GERİLİM TIRMANDI

Yusuf Çapar’ın eşine yönelik “25 bin liralık, 30-40 bin liralık kadın” sözleri büyük tepki çekti. Bu ifadeler üzerine Derya Çapar, “Esra hanım çıkabilir miyim? Ben bunu dinlemek istemiyorum, sabaha kadar konuşsun” diyerek stüdyodan ayrılmak istedi.

ESRA EROL SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşananların ardından araya giren Esra Erol, Yusuf Çapar’a “Hakaret ediyorsun. Çok ağır konuşuyorsun” diyerek tepki gösterdi ve eşinden özür dilemesini istedi. Ancak Yusuf Çapar, “Dilemiyorum” diyerek karşılık verdi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE GERİ DÖNDÜ

Kısa süre sonra stüdyoya geri dönen Derya Çapar’ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Konuşurken zorlanan genç kadına Esra Erol destek oldu.

NE OLMUŞTU?

Daha önce de canlı yayında eşinin sözleriyle gündeme gelen Derya Çapar, “Dişlerini görmek istemiyorum” ifadeleriyle aşağılanmıştı. Bu olayın ardından diş tedavisi gören Çapar, programda yeni görünümüyle izleyici karşısına çıkmıştı.

YENİ HALİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Tedavi sürecinin ardından daha bakımlı ve özgüvenli bir görüntü sergileyen Derya Çapar’ın değişimi izleyicilerden olumlu yorumlar almıştı.

“SADECE SEVGİ İSTEDİM”

Programda yaşadıklarını anlatan Çapar, eşinden yıllarca sevgi görmediğini belirterek “13 yıl boyunca ne bir özür ne de başka bir şey oldu” sözleriyle yaşadığı kırgınlığı dile getirmişti.

