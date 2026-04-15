Polis, mağazadan kaçırdığı çocuğu bıçaklayan kadını vurarak öldürdü
Polis, mağazadan kaçırdığı çocuğu bıçaklayan kadını vurarak öldürdü

15.04.2026 10:35
ABD’nin Nebraska eyaletinde bir kadın, bir mağazada bıçakla 3 yaşındaki çocuğu kaçırarak otoparka götürdü. Polis uyarılarına rağmen bıçağı bırakmayan kadın, çocuğu yüzünden ve elinden yaraladı. Bunun üzerine polis ateş açarak saldırganı etkisiz hale getirdi. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının ardından yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.

ABD’nin Nebraska eyaletine bağlı Omaha kentinde bir mağazada yaşanan olayda, bir kadın bıçakla kaçırdığı küçük çocuğu yaraladıktan sonra polis tarafından vurularak öldürüldü.

BIÇAĞI MAĞAZADAN ÇALDI, ÇOCUĞU HEDEF ALDI

Polis ekipleri, sabah saat 09.10 sularında mağazada elinde büyük bir mutfak bıçağı bulunan bir kadının küçük bir çocukla görüldüğü ihbarı üzerine olay yerine sevk edildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 31 yaşındaki Noemi Guzman’ın mağazadan bıçak çaldığı ve ardından 3 yaşındaki bir çocuğun bulunduğu alışveriş arabasına yaklaştığı görüldü.

Kadının, çocuğun yanında bulunan kişiyi bıçakla tehdit ederek arabayla birlikte mağaza dışına çıkardığı belirtildi.

OTOPARKTA DEHŞET ANLARI

Şüphelinin, çocuğu zorla alarak kaçırdığı ifade edilirken, olay yerine gelen polis ekipleri Guzman’ı otoparkta çocukla birlikte buldu. Polisin defalarca “bıçağı bırak” çağrısına uymayan Guzman’ın, çocuğa saldırarak yüzünden ve elinden yaraladığı aktarıldı.

POLİS ATEŞ AÇTI

Yaşananların ardından iki polis memuru silahlarını kullanarak şüpheliyi vurdu. Ağır yaralanan Guzman’a olay yerinde müdahale edilse de kurtarılamadı.

ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan 3 yaşındaki çocuğun hastaneye kaldırıldığı ve yüzünde ciddi kesikler bulunduğu ancak hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak polis ekiplerinin kullandığı güç de dahil olmak üzere kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Omaha Polis Şefi Todd Schmaderer, müdahalenin çocuğun hayatını kurtarmak için yapıldığını belirterek, “Polisler cesur ve kararlı bir şekilde hareket etti” dedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mücahid mücahid:
    İşte Adalet,Sistem bu???bizde sonucu nasıl olurdu bilemiyorum???? 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
