Gaziantep FK'de Burak Yılmaz ile yollar resmen ayrıldı
Gaziantep FK'de Burak Yılmaz ile yollar resmen ayrıldı

Gaziantep FK'de Burak Yılmaz ile yollar resmen ayrıldı
14.04.2026 16:03
Gaziantep FK'de Burak Yılmaz ile yollar resmen ayrıldı
Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının ardından istifa eden teknik direktör Burak Yılmaz ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kırmızı-siyahlı kulüp, genç hocaya emekleri için teşekkür ederek kendisine gelecek kariyerinde başarılar diledi.

Süper Lig ekibi Gaziantep FK, ligin 29. haftasında 2-1 kaybedilen Çaykur Rizespor maçının ardından istifa eden teknik direktör Burak Yılmaz ile yolların ayrıldığını açıkladı.

''YOLLARIMIZ KARŞILIKLI ANLAŞARAK AYRILMIŞTIR''

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz'de teknik direktörlük görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Göreve geldiği günden bu yana kulübümüzün başarısı için yoğun bir emek veren Burak Yılmaz ve ekibine gönülden teşekkürlerimizi sunar, kariyerlerinin bundan sonraki aşamalarında sonsuz başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadelerine yer verildi. 

Gaziantep FK'de Burak Yılmaz ile yollar resmen ayrıldı

32 MAÇTA 12 GALİBİYET ALDI 

Takımının başında tüm kulvarlarda toplamda 32 maça çıkan Burak Yılmaz, 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. 40 yaşındaki çalıştırıcı, 1.44 puan ortalaması yakaladı.

