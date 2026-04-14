İsrail\'in sakladığı bilanço ortaya çıktı! İşte İran saldırılarında ölenlerin sayısı

14.04.2026 15:44
ABD ve İsrail'in başlattığı savaşta İran'ın misillemeleri sonucu 35 İsrailli hayatını kaybetti, 8 binden fazla kişi yaralandı. Tel Aviv Üniversitesi'nden alınan verilere göre, savaş başladıktan sonra yaklaşık 6,300 İsrailli evlerini terk etmek zorunda kaldı.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı savaşın ardından İran’ın misilleme saldırılarının bilançosu ortaya çıktı.

Tel Aviv Üniversitesi’ne bağlı Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü (INSS), İran’ın saldırılarına ilişkin can kaybı, yaralanma ve tahliye verilerini paylaştı. Açıklamaya göre, 28 Şubat’tan bu yana düzenlenen misillemelerde 35 İsrailli hayatını kaybetti, 8 binden fazla kişi yaralandı.

YÜZLERCE FÜZE VE İHA FIRLATILDI

INSS verilerine göre İran, savaşın başlangıcından itibaren İsrail’e 640’tan fazla füze ve en az 765 insansız hava aracı (İHA) gönderdi. Saldırıların özellikle sivil alanlarda ciddi hasara yol açtığı belirtildi.

BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Savaş sürecinde 6 bin 300’den fazla İsrailli evlerini terk etmek zorunda kaldı. En fazla tahliyenin 1535 kişiyle Tel Aviv’de gerçekleştiği, güneyde ise Dimona ve Arad kentlerinde 1150’şer kişinin bölgeden ayrıldığı aktarıldı.

ATEŞKES SONRASI SALDIRILAR DURDU

Veriler, 8 Nisan’dan bu yana yürürlükte olan geçici ateşkes kapsamında İran’ın İsrail’e füze saldırılarını durdurduğunu ortaya koydu. Ancak Hizbullah’ın Lübnan’dan füze atışlarına devam ettiği ifade edildi.

MÜZAKERELERDEN SONUÇ ÇIKMADI

8 Nisan’da sağlanan geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington yönetimleri, 11 Nisan’da Pakistan’da kalıcı ateşkes için bir araya geldi. Yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmazken, İranlı yetkililer anlaşma sağlanamamasının nedenini ABD’nin “aşırı talepleri” olarak açıkladı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Tel Aviv, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Ayasofya'da alçak provokasyon! Polis iki Yunan'ı hemen yakaladı
İrfan Can Kahveci'nin aklı Fenerbahçe'de: Açık açık "Geri dönmek istiyorum" dedi
İsrail, müzakere günü Lübnan'ı vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Dev maç öncesi büyük rezillik! Dünya devinin yaptığına bakar mısınız
"Süper Lig'e çıkacak" denen 61 yıllık efsane küme düştü
Bir devrin başlangıcı! İlk antrenmanına çıktı, beğeni yağdı
Sivas'ta bir garip olay: Pusula ile mezarlığa gidenler şaşıp kalıyor
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan'ın katili valinin oğludur
Avcılar'da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
