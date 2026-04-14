İsrail\'in sakladığı bilanço ortaya çıktı! İşte İran saldırılarında ölenlerin sayısı

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı savaşın ardından İran’ın misilleme saldırılarının bilançosu ortaya çıktı.

Tel Aviv Üniversitesi’ne bağlı Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü (INSS), İran’ın saldırılarına ilişkin can kaybı, yaralanma ve tahliye verilerini paylaştı. Açıklamaya göre, 28 Şubat’tan bu yana düzenlenen misillemelerde 35 İsrailli hayatını kaybetti, 8 binden fazla kişi yaralandı.

YÜZLERCE FÜZE VE İHA FIRLATILDI

INSS verilerine göre İran, savaşın başlangıcından itibaren İsrail’e 640’tan fazla füze ve en az 765 insansız hava aracı (İHA) gönderdi. Saldırıların özellikle sivil alanlarda ciddi hasara yol açtığı belirtildi.

BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Savaş sürecinde 6 bin 300’den fazla İsrailli evlerini terk etmek zorunda kaldı. En fazla tahliyenin 1535 kişiyle Tel Aviv’de gerçekleştiği, güneyde ise Dimona ve Arad kentlerinde 1150’şer kişinin bölgeden ayrıldığı aktarıldı.

ATEŞKES SONRASI SALDIRILAR DURDU

Veriler, 8 Nisan’dan bu yana yürürlükte olan geçici ateşkes kapsamında İran’ın İsrail’e füze saldırılarını durdurduğunu ortaya koydu. Ancak Hizbullah’ın Lübnan’dan füze atışlarına devam ettiği ifade edildi.

MÜZAKERELERDEN SONUÇ ÇIKMADI

8 Nisan’da sağlanan geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington yönetimleri, 11 Nisan’da Pakistan’da kalıcı ateşkes için bir araya geldi. Yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmazken, İranlı yetkililer anlaşma sağlanamamasının nedenini ABD’nin “aşırı talepleri” olarak açıkladı.