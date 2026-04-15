Yavuz Bingöl’den “Başıbozuklar” filmine dava! 2 milyon TL şartı

Serkan Kazancı’nın haberine göre; sanatçı Yavuz Bingöl, “Kumpanya” adlı eserinin izinsiz şekilde kullanıldığı gerekçesiyle “Başıbozuklar” filmi hakkında yargı yoluna başvurdu. Açılan dava sonrası mahkemeden dikkat çeken bir ara karar çıktı.
Yavuz Bingöl’ün, söz konusu filmde kendi eserinin izinsiz kullanıldığını öne sürerek hukuki süreç başlattığı öğrenildi. Dava, kısa sürede sektörün gündemine oturdu.
Mahkeme, Bingöl’ün filmin vizyonunun durdurulmasına yönelik talebini reddetti. Bu karar, davanın seyrine ilişkin önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.
Öte yandan mahkeme, davalı taraf için 2 milyon TL teminat şartı getirdi. Sürecin önümüzdeki günlerde nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.
