Bybit’in regülasyonlarla başı dertte

14.04.2026 16:02
Tarihin en büyük kripto soygununun hedefi olan Bybit, birçok ülkede regülasyonlara uyumda sorun yaşıyor. Uzmanlar Bybit’in globalde yaşadığı regülasyon sorunlarına bir yenisinin Türkiye’de eklenebileceğini belirtiyor. İşte detaylar…

Tarihin en büyük kripto soygununun hedefi olan Bybit, birçok ülkede düzenleyici otoritelerle ciddi hukuki sorunlar yaşıyor. Bybit’in regülasyon vukuatları arasında FTX davasında 228 milyon dolarlık uzlaşma, Hollanda'da 2,25 milyon Euro para cezası, Fransa'da kara listeye alınması, İngiltere ile Kanada'da operasyon kısıtlamaları ve Hindistan'da 1 milyon dolarlık ceza yer alıyor. Uzmanlar, Bybit’in global uyum sorunlarına bir yenisinin Türkiye'den eklenebileceği konusunda uyarıyor. Zira Bybit, SPK'nın açıkça yasakladığı referans programını Türk fenomenler aracılığıyla kesintisiz sürdürüyor.

FTX DAVASINDA BYBIT'E 228 MİLYON DOLARLIK CEZA

Bybit, FTX'in çöküşünün ardından hukuki baskıyla da yüzleşmek zorunda kaldı. FTX iflas masası, Kasım 2023'te Bybit ve yatırım kolu Mirana'ya karşı yaklaşık 1 milyar dolarlık dava açtı. FTX'in son günlerinde Mirana'nın VIP statüsünü kullanarak öncelikli para çekimi yaptığı ve bu süreçte yaklaşık 500 milyon dolar değerinde dijital varlığı platformdan çıkardığı öne sürüldü. Dava Ekim 2024'te 228 milyon dolarlık bir uzlaşmayla sonuçlandı.

HOLLANDA'DAN BYBIT'E 2,25 MİLYON EURO CEZA

Hollanda Merkez Bankası (DNB), Ekim 2024'te yasal kayıt yaptırmadan Hollanda'da kripto hizmetleri sunduğu gerekçesiyle Bybit'e 2,25 milyon Euro idari para cezası uyguladı. DNB, kripto hizmet sağlayıcılarının kara para aklamayla mücadelede kritik bir rol üstlendiğini ve bu nedenle kayıt zorunluluğunun devre dışı bırakılamayacağını vurguladı.

KANADA VE HİNDİSTAN'DAN BYBIT'E CEZA

Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu (OSC), Bybit'in kayıt dışı menkul kıymet ticareti platformu işlettiğini tespit etti. Bybit soruşturmayla iş birliği yaparak yaklaşık 1,9 milyon Kanada Doları para cezası ödedi. Aynı şekilde Hindistan Finansal İstihbarat Birimi (FIU-IND), izinsiz faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle Bybit'e yaklaşık 1 milyon dolar para cezası kesti.

FRANSA BYBIT'İ KARA LİSTEYE ALDI

Fransa Finansal Piyasalar Otoritesi (AMF), Bybit'i Mayıs 2022'den itibaren kara listeye alarak yetkisiz kripto hizmeti sunduğunu kamuoyuna ilan etti. Baskıların sonucunda Bybit, Ağustos 2024'te Fransa'daki tüm hizmetlerini kapattı.

İNGİLTERE BYBIT'İN OPERASYONLARINI ASKIYA ALDI

Bybit, Ekim 2023'te İngiltere Finansal Davranış Otoritesi'nin (FCA) güncellenen pazarlama ve uyum düzenlemelerine uymadığı gerekçesiyle Birleşik Krallık operasyonlarını askıya aldı. Hollanda, Fransa ve İngiltere'nin yanı sıra ABD, Çin, Singapur ve Kanada başta olmak üzere toplamda 14 ülkede Bybit'e düzenleyici kısıtlama uygulandığı belirtiliyor.

RUANDA MERKEZ BANKASI X ÜZERİNDEN BYBIT'E CEVAP VERDİ

Bybit'in düzenleyici ihlalleri son olarak Ruanda'da da gündeme geldi. Borsa, 3 Nisan 2026'da Ruanda Frangı ile kripto alım satımına olanak tanıyan P2P hizmetini duyurdu. Ruanda Merkez Bankası, yalnızca iki gün içinde doğrudan Bybit'in paylaşımına yanıt vererek kripto varlıkların ülkede ödeme aracı olarak kullanılamayacağını, Ruanda Frangı ile dönüşüm yapılamayacağını ve FRW içeren P2P işlemlerinin yasadışı olduğunu ilan etti.

UZMANLAR UYARIYOR: SIRADA TÜRKİYE OLABİLİR

Uzmanlar Bybit’in global regülasyon ihlalleri sonucu karşılaştığı yaptırımlara bir yenisinin Türkiye’de eklenebileceğini belirtiyor. Temmuz 2024'te yürürlüğe giren 7518 sayılı Kanun ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), lisanssız yabancı kripto platformlarının Türk kullanıcılara yönelik affiliate ve referans programlarını açıkça yasakladı. Aradan geçen iki yıla rağmen Bybit, Türk sosyal medya fenomenleri ve Telegram kanalları aracılığıyla referans programını kesintisiz yürütüyor. Yüz binlerce takipçiye sahip hesaplarda Bybit affiliate linkleri paylaşılmaya, kullanıcılar kaldıraçlı işlemlere yönlendirilmeye devam ediyor. İncelenen paylaşımların hiçbirinde "reklam", "sponsorlu içerik" ya da "işbirliği" ibaresi yer almıyor. Öte yandan kimlikle giriş zorunluluğunun yaklaşmasıyla birlikte bu faaliyetlerin bir bölümünün X'ten Telegram kanallarına kaydığı da gözlemleniyor. Uzmanlar referans (affiliate) sisteminin 7518 sayılı Kanun kapsamında izinsiz kripto varlık hizmeti sağlamak olarak değerlendirildiğini, bu suç için 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası öngörüldüğünü belirtiyor.

Hakkari-Van yolunda çökme: Ulaşım kontrollü sağlanıyor Hakkari-Van yolunda çökme: Ulaşım kontrollü sağlanıyor
Anadolu Yakası’nda silahlı suç örgütüne operasyon: 21 şüpheli tutuklandı Anadolu Yakası'nda silahlı suç örgütüne operasyon: 21 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu soruşturmasında 3 kişinin testi pozitif çıktı Uyuşturucu soruşturmasında 3 kişinin testi pozitif çıktı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var
Gabon’da sosyal medya kullanımına kimlik zorunluluğu getirildi Gabon'da sosyal medya kullanımına kimlik zorunluluğu getirildi
Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı yolsuzluk, rüşvet, irtikap, taciz skandallarıyla meşgul olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı yolsuzluk, rüşvet, irtikap, taciz skandallarıyla meşgul olsun
Papa ile arası gerildi, Trump’tan geri adım geldi O paylaşımı sildi Papa ile arası gerildi, Trump'tan geri adım geldi! O paylaşımı sildi
Şekerin içinden taş çıktı Şekerin içinden taş çıktı
İletişim Başkanlığı’ndan dezenformasyona geçit yok: İngiliz gazetesi asılsız içerikleri tüm platformlarından kaldırdı İletişim Başkanlığı'ndan dezenformasyona geçit yok: İngiliz gazetesi asılsız içerikleri tüm platformlarından kaldırdı
Macaristan’da iktidar değişimi sonrası ilk mesajlar ABD ve Rusya’ya Macaristan’da iktidar değişimi sonrası ilk mesajlar ABD ve Rusya'ya

16:53
Ayasofya’da alçak provokasyon Polis iki Yunan’ı hemen yakaladı
Ayasofya'da alçak provokasyon! Polis iki Yunan'ı hemen yakaladı
16:47
İrfan Can Kahveci’nin aklı Fenerbahçe’de: Açık açık “Geri dönmek istiyorum“ dedi
İrfan Can Kahveci'nin aklı Fenerbahçe'de: Açık açık "Geri dönmek istiyorum" dedi
16:38
İsrail, müzakere günü Lübnan’ı vurdu Gelen görüntüler korkunç
İsrail, müzakere günü Lübnan'ı vurdu! Gelen görüntüler korkunç
16:17
Dev maç öncesi büyük rezillik Dünya devinin yaptığına bakar mısınız
Dev maç öncesi büyük rezillik! Dünya devinin yaptığına bakar mısınız
16:01
“Süper Lig’e çıkacak“ denen 61 yıllık efsane küme düştü
"Süper Lig'e çıkacak" denen 61 yıllık efsane küme düştü
15:54
Bir devrin başlangıcı İlk antrenmanına çıktı, beğeni yağdı
Bir devrin başlangıcı! İlk antrenmanına çıktı, beğeni yağdı
15:35
Sivas’ta bir garip olay: Pusula ile mezarlığa gidenler şaşıp kalıyor
Sivas'ta bir garip olay: Pusula ile mezarlığa gidenler şaşıp kalıyor
15:14
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
14:56
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
14:23
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan’ın katili valinin oğludur
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan'ın katili valinin oğludur
11:09
Avcılar’da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
Avcılar'da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
