Reytinglerde Uzak Şehir'e büyük şok
Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.04.2026 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzak Şehir dizisinde yeni karakter sonrası izleyici tepkileri artarken reytingler düşüşe geçti. Reytinglerdeki bu düşüşün başrol oyuncusu Sinem Ünsal’ın uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade vermesinin de etkili olabileceği yorumları yapılıyor.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın başrollerini paylaştığı Uzak Şehir dizisinde son bölümün ardından reytinglerde düşüş yaşandı. Pazartesi günlerinin zirvesinde yer alan dizideki bu değişim dikkat çekti.

İZLEYİCİ TEPKİSİ REYTİNGLERE YANSIDI

Son bölümlerde Ceren Moray’ın canlandırdığı Meryem karakterinin diziye dahil olması sosyal medyada tartışma yarattı. İzleyicilerin hikayeye yönelik eleştirileri, reyting sonuçlarına da yansıdı.

Ceren Moray, Meryem rolüyle Sadakat'in hapisteki koğuş arkadaşı olarak karşımıza çıktı.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ YAĞDI

Dizinin izleyicileri sosyal medyada, “Hikaye klişeleşti”, “Sıkıldık”, “Meryem hikayesi saçma oldu” gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi. Bu yorumlar, dizinin son bölümde yaşadığı düşüşün nedenleri arasında gösterildi.

RAKİP DİZİLER YÜKSELİŞTE

Aynı gün yayınlanan Delikanlı dizisi total ve ABC1 kategorilerinde reytinglerini artırırken, Cennetin Çocukları ise tüm kategorilerde düşüş yaşadı.

BAŞROL OYUNCUSU İFADE VERDİ

Öte yandan dizinin başrol oyuncularından Sinem Ünsal hakkında uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Ünsal, Mardin’de setten ayrılarak ifade verirken, yapılan testin negatif çıktığı bildirildi. Dizideki gelişmeler ve reytinglerdeki düşüşün önümüzdeki haftalarda nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu oldu.

Magazin, Medya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Murat Tasova Murat Tasova:
    Hicbir akilli insan bir dizinin 12,13, hadi 30 olsun bolumden daha fazla ilginc,hey canlı kalsin! Turkiyede zaten tum dizilerin suyu cikaryiliyor! Birde her volume 2 saat surermi ya!!!! Aptal olmak lazım bunlara zaman ayirmak icin! 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 17:06:45. #.0.5#
SON DAKİKA: Reytinglerde Uzak Şehir'e büyük şok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.