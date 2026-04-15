ABD, Kata\'ib Hizbullah liderinin başına 10 milyon dolar ödül koydu

15.04.2026 08:42
ABD, Irak’ta faaliyet gösteren Kata’ib Hizbullah lideri Ahmed el-Hamidavi hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar ödül koydu. Washington, el-Hamidavi’yi ABD diplomatik tesislerine yönelik saldırıları yönetmekle suçladı. İran Devrim Muhafızları tarafından eğitildiği belirtilen liderin örgütü, ABD personeline yönelik saldırılar ve kaçırma eylemleriyle öne çıkarken, son olarak bir ABD’li gazeteciyi kaçırıp serbest bırakmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak’ta faaliyet gösteren ve İran’a yakınlığıyla bilinen Kata’ib Hizbullah örgütünün lideri Ahmed el-Hamidavi hakkında bilgi sağlayanlara 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurdu.

ABD HEDEFE KOYDU

“Rewards for Justice” programı kapsamında yapılan açıklamada, ABD tarafından terör örgütü olarak tanımlanan Kata’ib Hizbullah’ın lideri el-Hamidavi’nin özellikle son dönemde ABD hedeflerine yönelik saldırılarda aktif rol oynadığı belirtildi.

Bakanlık, el-Hamidavi’nin geçtiğimiz ay ABD diplomatik tesislerine yönelik saldırıları yönettiğini açıkladı.

YILLARDIR ABD HEDEFLERİNİ VURUYOR

Açıklamada, örgütün uzun yıllardır Irak’ta ABD personeline ve tesislerine yönelik saldırılar düzenlediği ifade edildi. Kata’ib Hizbullah’ın el yapımı patlayıcılar, roketler ve insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirdiği, ABD vatandaşlarını kaçırdığı ve sivillerin ölümüne neden olduğu kaydedildi.

İRAN BAĞLANTISI VURGUSU

ABD, el-Hamidavi’nin İran Devrim Muhafızları tarafından siyasi, askeri ve istihbarat alanlarında eğitildiğini de öne sürdü. Bu durum, Washington’un Tahran destekli milis yapılar konusundaki endişelerini bir kez daha gündeme taşıdı.

ABD’Lİ GAZETECİYİ KAÇIRMIŞLARDI

Kata’ib Hizbullah’ın kısa süre önce Amerikalı serbest gazeteci Shelly Kittleson’ı kaçırdığı da hatırlatıldı. Örgüt, Kittleson’ı bir hafta boyunca alıkoyduktan sonra Irak makamlarıyla yapılan esir takası sonucunda serbest bırakmıştı.

GERİLİM TIRMANIYOR

ABD’nin bu adımı, Irak’ta İran destekli milis gruplarla yaşanan gerilimin yeni bir boyuta taşındığını gösterirken, bölgede güvenlik risklerinin artabileceği değerlendiriliyor.

İran, Irak, Son Dakika

Masaya dönüş iddiası bu haberin ardından geldi Suudi Arabistan’dan ABD’ye abluka baskısı Masaya dönüş iddiası bu haberin ardından geldi! Suudi Arabistan'dan ABD'ye abluka baskısı
Avcılar’da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor Avcılar'da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
Didem Ceran’dan Atilla Taş’a tepki: Dalga geçiyor ama izleyemiyorum Didem Ceran’dan Atilla Taş’a tepki: Dalga geçiyor ama izleyemiyorum
Cem Yılmaz’ın ABD vize başvurusu reddedildi iddiası Cem Yılmaz’ın ABD vize başvurusu reddedildi iddiası
Kadroya bomba transfer Fırat Tanış “Delikanlı” dizisine katılıyor Kadroya bomba transfer! Fırat Tanış “Delikanlı” dizisine katılıyor
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’den ilk açıklama Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den ilk açıklama
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den oğullarına gösterişten uzak doğum günü kutlaması Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den oğullarına gösterişten uzak doğum günü kutlaması

08:40
Siyaset kulisleri alev alev 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye katılıyor
Siyaset kulisleri alev alev! 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor
08:25
Günlük 12 ton üretim yapan Türk gıda devi resmen iflas etti
Günlük 12 ton üretim yapan Türk gıda devi resmen iflas etti
08:12
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız
08:10
Savaşta bir ilk İran saldırılarını yönlendirmek için Çin yapımı casus uydu kullandı
Savaşta bir ilk! İran saldırılarını yönlendirmek için Çin yapımı casus uydu kullandı
07:39
Gülistan Doku soruşturmasında yeni detay: Gömüldü daha sonra çıkartıldı
Gülistan Doku soruşturmasında yeni detay: Gömüldü daha sonra çıkartıldı
06:42
Gerilim tavan yaptı Meloni’den Trump’ı küplere bindirecek nükleer cevap
Gerilim tavan yaptı! Meloni'den Trump'ı küplere bindirecek nükleer cevap
04:23
Trump dünyayı umutlandıran mesajı verdi: Savaş bitmeye çok yakın
Trump dünyayı umutlandıran mesajı verdi: Savaş bitmeye çok yakın
02:56
ABD sorgusuz sualsiz vurdu, Pasifik kana bulandı Çok sayıda ölü var
ABD sorgusuz sualsiz vurdu, Pasifik kana bulandı! Çok sayıda ölü var
