Narin Güran Davası: Baba Adalet İstedi - Son Dakika
Narin Güran Davası: Baba Adalet İstedi

Narin Güran Davası: Baba Adalet İstedi
16.04.2026 12:37
Nevzat Bahtiyar'a verilen 17 yıl hapis cezasının ardından baba Arif Güran, toplumun vebalini vurguladı.

Diyarbakır'da yeniden yargılanan ve 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın duruşmasının ardından açıklamalarda bulunan Narin Güran'ın babası Arif Güran, Narin'in vebalinin toplumun üstünde olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinde 4 buçuk yıl hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Nevzat Bahtiyar'a yeniden yargılandığı davada "Nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" suçundan 17 yıl hapis cezası verildi. Kararın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan baba Arif Güran, "Birazcık vicdan toplumda varsa Narin Güran dosyası bitmemiştir. Bugün bu dosyada açık ve net bir şekilde toplumu nasıl kandırdıklarını hepimiz beraber gördük. Narin'in vebali bu toplumun üstündedir. Eğer bu toplum narinin dosyasına sahip çıkmıyorsa o toplumun utancıdır. Sizin evlatlarınız yok mu, çocuklarınız yok mu, sizler çocuklarınızın gözüne nasıl bakıyorsunuz. Bugün Narin Güran'ın vebali bu heyetin boynundadır, medyanın kandırıldığı insanların boynundadır. Vicdan sahiplerine sesleniyorum, Narin Güran dosyasına sahip çıkın. Hiçbir şey bitmemiştir, toplum Narin Güran dosyasını bilmeyerek yerin dibine soktu ama bugün Narin Güran dosyasını yeniden yargılama yeniden bu dosyanın açılması toplumun elindedir. Biz Allah'a havale etmişiz, hiç kimse Allah'tan büyük değil. Ben Narin için adalet istiyorum. Bugün mahkemede sadece benim talep ettiğim bir keşifti, bir keşif bu kadar mı zor. PSA araştırılsaydı o insanın ne kadar yalancı olduğunu herkes görecekti" dedi.

"Narin'e olan bir hakikat borcumuz var"

Güran ailesi avukatlarından Mustafa Demir ise "Bozmadan sonra yargılamada bu olay aydınlatılabilirdi bütün çıplaklıklarıyla. Narin'e olan bir hakikat borcumuz var, bütün toplumun merak ettiği, cevaplayamadığı sorular var. Narin için adalet bugün de sağlanmadı ne yazık ki. Çünkü mahkeme hem geçen hem bu celse hiçbir talebi kabul etmedi, hiçbir konuda incelemeye gitmedi. Basmakalıp hukuksuz bir karara imza attı. 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen suçluyu kayırma dosyası biliyorsunuz daha önce birleştirme kararı verdi ve birleştirme ile ilgili dosya şu an istinafta. Ortada olmayan bir dosyaya birleştirme kararı vermiş olacak. Bu hukuken bir garabettir. Bir garabet oluşturuldu. Yine Narin'e olan hakikat borcu için bütün karanlık noktaların aydınlanması için son eşikteydik artık bundan sonrası yok. Bir kamuoyu baskısı oluşturuldu ve bir aile darmaduman edildi. hızlıca her şeyin üstünü kapatmaya çalıştılar. Bugün de o oldu yine. İnsanlar artık şu noktadalar, kendi aile üyeleri ceza aldığı vakit bu tepkiyi göstermediler. Katil olduğu bütün her yönüyle ortada olan bir kişinin bu şekilde korunması ve hakikatinin araştırılmaması herkesin bugün tahammül edemediği nokta" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Son Dakika Yerel Narin Güran Davası: Baba Adalet İstedi - Son Dakika

Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı! Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
MSB’den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor
MSB'den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
Okul saldırganı İsa Aras’ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Kahramanmaraş’taki saldırganı arkadaşı anlattı
Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı
SON DAKİKA: Narin Güran Davası: Baba Adalet İstedi - Son Dakika
