Kilis'te motosikletin bebek arabasına çarpması sonucu 1 yaşındaki çocuk ile baba yaralandı.
E.Ö. yönetimindeki 79 DE 714 plakalı motosiklet Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'ndeki yaya geçidinde baba F.G'nin kullandığı bebek arabasına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürüklenen bebek arabasında bulunan 1 yaşındaki R.G. ile baba F.G. yaralandı.
Yaralılar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Kilis'te motosiklet kazası: Baba ve çocuk yaralı - Son Dakika
