Kahraman İşçi Bıçaklandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.04.2026 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yangında baba ve bebeği kurtaran Muhammet Figen, kavgayı ayırırken bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı.

Adana'da yangında baba ve bebeğini kurtararak gündeme gelen ve "kahraman işçi" olarak anılan genç, mahallede çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçaklanıp bir hafta yoğun bakımda kaldı. Genç, "İyilik yapmadan duramıyorum. Hastaneden çıktıktan sonra bir kavgaya daha müdahale ettim" dedi.

İnşaatlarda kalıp ustası olarak çalışan 23 yaşındaki Muhammet Figen, yaklaşık 1,5 ay önce Sarıçam ilçesinde çıkan yangında apartmanın 13'üncü katında mahsur kalan baba ve bebeğini yük asansörüyle kurtarmıştı. Figen, bu kez de mahallede çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede çıkan kavgayı gören Muhammet Figen, tarafları ayırmak için araya girdi. Bu sırada savrulan bıçak Figen'e isabet etti. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede bir hafta yoğun bakımda tedavi gördü. Hayati tehlikeyi atlatan Figen, tedavisinin ardından taburcu edildi.

"İyilik yapmadan duramıyorum"

Yaşadıklarını anlatan Figen, iyilik yapmanın karakteri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kahvehanede kavga çıktı. İki tarafta da tanıdığım kişiler vardı; araya girip ayırmak istedim. O sırada bir bıçak sallandı, bana isabet etti. Bir hafta hastanede yattım. Hayati tehlikem vardı ama iyileştim. Ne gelirse başıma iyilikten geldi. Ama bıkmadan ve usanmadan devam ediyorum. Daha önce de bir bebeği kurtarmıştım. Bıçaklandıktan sonra yine bir kavga oldu, oraya da müdahale ettim. Görünce dayanamıyorum. Hatta daha dikişlerim bile alınmamıştı. Hep iyilik peşindeyim çünkü yapımda bu var. Bu olaylarda ölümü hiç düşünmedim. Ölürsem de ne yolunda öldüğüm belli en azından."

Genç işçinin hem yangındaki cesareti hem de kavgayı ayırmak isterken yaralanması, çevresinde "kahraman işçi" olarak anılmasına neden oldu. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Baba, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 11:01:38. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.