Pedro Sanchez'in Eşi Yolsuzlukla Suçlandı - Son Dakika
13.04.2026 23:42
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez, 4 suçlamayla yargılanacak.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame kabul edildi. Gomez'e 4 ayrı suçlama yöneltildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez hakkında zimmet, nüfuz ticareti, ticari işlemlerde yolsuzluk ve kamu kaynaklarının usulsüz kullanımı dahil olmak üzere 4 ayrı suçlamadan düzenlenen iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İki yıl süren soruşturmanın ardından Hakim Juan Carlos Peinado, Gomez'in Madrid Complutense Üniversitesi'ndeki iki yüksek lisans programı ve özel bir kürsünün eş direktörlüğü dönemindeki "usulsüzlük iddiaları" nedeniyle yargılanmasına karar verdi.

Soruşturma yaklaşık 2 yıl sürdü

Hakim Peinado, yaklaşık iki yıldır süren ön soruşturmanın ardından Gomez'in başbakan eşi olma sıfatını kullanarak kurumsal düzeyde imtiyazlı temaslar sağladığına ve bazı şirketlere haksız avantaj sunduğuna dair yeterli delil bulunduğu kanaatine vardı. Gomez hakkında "mesleki yetki gaspı" suçlaması ise yeterli somut kanıt bulunmadığı gerekçesiyle düşürüldü. Soruşturma kapsamında ayrıca Gomez'in Başbakanlık Konutu olan Moncloa Sarayı'ndaki danışmanı Cristina Alvarez ve iş insanı Juan Carlos Barrabes hakkında da dava açılmasına karar verildi. Hakim Peinado, taraflara savunmalarını hazırlamaları ve ceza taleplerini iletmeleri için 5 günlük süre tanıdı.

Sanchez davayı "siyasi operasyon" olarak nitelendirdi

Gomez, hakkındaki suçlamaları reddederken, Başbakan Sanchez eşine yönelik suçlamaların muhalefet tarafından koordine edilen siyasi bir operasyon olduğunu savundu. Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox Partisi ise yolsuzluk iddialarının hükümetin meşruiyetini yitirmesine neden olduğunu belirterek, erken seçim çağrısında bulundu.

İspanyol yasalarına göre, nüfuz ticareti ve zimmet gibi ağır suçlar jürili mahkemelerde görülüyor. Dava tarihinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Öte yandan Başbakan Sanchez'in kardeşi David Sanchez'in de yolsuzluk iddiaları nedeniyle gelecek ay ayında hakim karşısına çıkması bekleniyor. - MADRİD

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İspanya, Son Dakika

11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar 11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar
MOSSAD Başkanı değişti Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor MOSSAD Başkanı değişti! Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor
İnfial yaratan İsrail iddiası Cumhurbaşkanlığından açıklama var İnfial yaratan İsrail iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
ABD’ye abluka resti İran, Beyaz Saray’ın çevresindeki istasyonları paylaştı ABD'ye abluka resti! İran, Beyaz Saray'ın çevresindeki istasyonları paylaştı
Küba’dan ABD’ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz Küba'dan ABD'ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz
ABD ordusundan operasyon Çok sayıda ölü var ABD ordusundan operasyon! Çok sayıda ölü var

23:09
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir Türkiye detayı çarpıcı
23:01
Suudi Arabistan’da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
22:26
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
21:58
Evlenmek için Aksaray’a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı
21:09
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı’ndan geri döndü
20:55
8 ilde “Bayğaralar“ suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı
