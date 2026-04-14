Meclis'te tansiyon yükseldi: Ben senin bildiğin kadınlara benzemem
Meclis'te tansiyon yükseldi: Ben senin bildiğin kadınlara benzemem

14.04.2026 21:36
TBMM Genel Kurulu’nda DEM Parti'nin asgari ücrete ilişkin verdiği önergenin görüşmeleri esnasında DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukcu ile AK Partili milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın’ın, "Her konuşmacı buraya çıkıyor, AK Parti sıralarına dönüp had bildiriyor. Hadsizlik yapma, terbiyesiz" ifadelerine, Konukcu, "Ben senin bildiğin kadınlara benzemem" diyerek tepki gösterdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ ESNASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

DEM Parti'nin asgari ücretliler üzerindeki enflasyon etkisini azaltmak için atılacak adımların araştırılması amacıyla verdiği Meclis Araştırma Önergesi'nin görüşmeleri esnasında DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukcu ile AK Partili milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. 

Önerge üzerine söz alan Konukcu, Türkiye'de çalışan nüfusun yarısının asgari ücretle veya altında geçindiğini belirterek, "Aslında istisna olması gereken bir ücret bizim ülkemizde maalesef ortalama ücret durumuna geldi" dedi. Çalışanların güvencesiz koşullarda ve uzun saatler boyunca çalışmak zorunda kaldığını kaydeden Konukcu, "On dört saate varan çalışma koşullarında, iş cinayetlerine maruz kalarak ve kadın emeğinin ucuzlatılması pahasına asgari ücretle çalışmak zorunda kalıyorlar ağır koşullarda" ifadelerini kullandı. 

Konukcu, AK Parti sıralarından gelen konuşmalarla sözlerinin kesilmesi üzerine, "Ya, Allah aşkına dışarıda konuşun ya! Bir de en önde konuşuyorsunuz gelmiş, bu kadar da olmaz ki ama gerçekten arkadaşlar" diyerek yaptığı uyarı, Genel Kurul’da tansiyonun yükselmesine neden oldu.

"AK PARTİ GRUBUNA HAD BİLDİRMEK SİZDE HUY OLDU"

Konukcu’nun uyarısına AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, "Bu da huy oldu sizde. Her konuşmacı buraya çıkıyor, AK Parti sıralarına dönüp had bildiriyor, asıl siz haddinizi bilin" sözleriyle yanıt verdi. Karşılıklı atışmaların sürmesi üzerine Konukcu, "Konuşamazsın burada ya böyle oturup. Çık arkada konuş" derken, Çalkın ise "Genel Kurul'a seslenin, bir daha bize böyle hadsizlik yapmayın" diyerek itirazını sürdürdü.

“BEN SENİN BİLDİĞİN KADINLARA BENZEMEM"

Tartışmanın devamında Çalkın’ın "Hadsizlik yapma, terbiyesiz" şeklindeki ifadesi üzerine Konukcu, kürsüden tepki gösterdi. Konukcu, Çalkın’a "Sensin terbiyesiz. Sen kimsin bana 'terbiyesiz' diyorsun. Ne bağırıyorsun oradan be! Bağıramazsın bir kadına bu şekilde sen. Bana 'terbiyesiz' hiç diyemezsin. Ben senin bildiğin kadınlara da benzemem" sözleriyle karşılık verdi. 

KONUKCU'DAN KADIN MİLLETVEKİLLERİNE ÇAĞRI: ONURUNUZ ZEDELENMİYOR MU?

Meclis Başkanvekili Buldan’ın da “terbiyesiz” demeyin uyarısına rağmen tartışma sürdü. Tartışma sırasında AK Parti sıralarındaki kadın milletvekillerine de seslenen Konukcu, "Siz de bir şey söyleyin. Bir kadın olarak niye onurunuz zedelenmiyor sizin? Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar?" diye sordu. AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ise bu çağrıya "Neden herkese sataşıyorsunuz?" diyerek karşılık verdi.

Konukçu da sözlerini “Kürsünün dikkatini dağıtmak için mahsus yapıyorsunuz. Biz burada işçinin, emekçinin sorunundan bahsediyoruz, asgari ücretle ilgili önerge veriyoruz. Milletin derdini çözmediğiniz gibi buradan "çen, çen, çen" Yeter ya!” diye sürdürdü.

Kaynak: ANKA

    Yorumlar (2)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Hangi kadınlara benziyormus enteresan benim aklıma bazı kadınlar geliyor onları kast ediyor heralde 4 8 Yanıtla
  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Abi ne kadar acımasız bir ülkede yaşıyoruz..insan gerçekten istesede boşveremiyor 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AFAD personeli intihar etti AFAD personeli intihar etti
Hatay’da esnaf iş yerinde ölü bulundu Hatay'da esnaf iş yerinde ölü bulundu
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i yıkan karar Siyasi operasyon iddiası İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i yıkan karar! Siyasi operasyon iddiası
Tartıştığını eşini başından silahla vurup öldürdü Tartıştığını eşini başından silahla vurup öldürdü
Attığı tek adım hayatını kararttı 17 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor Attığı tek adım hayatını kararttı! 17 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor
“Yakışıklı Mısırcı” fenomen oldu: Kazandığı para dudak uçuklattı “Yakışıklı Mısırcı” fenomen oldu: Kazandığı para dudak uçuklattı
ABD, uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneyi daha vurdu Bilanço ağırlaşıyor ABD, uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneyi daha vurdu! Bilanço ağırlaşıyor
İran’dan ABD’ye 270 milyar dolarlık savaş faturası İran'dan ABD'ye 270 milyar dolarlık savaş faturası
ABD Başkan Yardımcısı Vance: Anlaşma yapılabilir, top İran’da ABD Başkan Yardımcısı Vance: Anlaşma yapılabilir, top İran'da
Hizbullah’tan savaşta bir ilk İsrail’i optik sistemle donatılmış İHA’yla vurdular Hizbullah'tan savaşta bir ilk! İsrail'i optik sistemle donatılmış İHA'yla vurdular
Trump, kendisinin Hazreti İsa gibi tasvir edildiği görseli sildi Trump, kendisinin Hazreti İsa gibi tasvir edildiği görseli sildi
ABD-İran diplomasi trafiği sürerken Türkiye’den sürpriz hamle ABD-İran diplomasi trafiği sürerken Türkiye'den sürpriz hamle
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme Kritik isimler bir bir gözaltında Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! Kritik isimler bir bir gözaltında
İran 5 ülkeden savaş tazminatı talep etti İran 5 ülkeden savaş tazminatı talep etti

22:39
Hakeme küfür ettiği iddia edilmişti Okan Buruk’un oğlu Ali Yiğit, PFDK’ye sevk edildi
Hakeme küfür ettiği iddia edilmişti! Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit, PFDK'ye sevk edildi
22:16
Galatasaray’ı ligde ’’eski dostları’’ üzüyor
Galatasaray'ı ligde ''eski dostları'' üzüyor
21:48
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP’den istifa etti
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP'den istifa etti
21:42
ABD’deki görüşme sona erdi İsrail ve Lübnan “doğrudan müzakere“ kararı aldı
ABD'deki görüşme sona erdi! İsrail ve Lübnan "doğrudan müzakere" kararı aldı
21:25
İşte Gülistan Doku’ya sevgilisinin attığı mesajlar: Devlet de bir şey yapamaz
İşte Gülistan Doku'ya sevgilisinin attığı mesajlar: Devlet de bir şey yapamaz
21:22
Gençlerbirliği’nde Galatasaray maçı öncesi deprem Eski Cimbomlu kadro dışı bırakıldı
Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı öncesi deprem! Eski Cimbomlu kadro dışı bırakıldı
21:11
Süper Lig devinden şampiyonluk yolunda taraftarlarına büyük jest: Biletler sadece 5 lira
Süper Lig devinden şampiyonluk yolunda taraftarlarına büyük jest: Biletler sadece 5 lira
20:18
Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu Listede Türkiye’den de bir isim var
Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu! Listede Türkiye'den de bir isim var
19:58
Cengiz Ünder evlilik yolunda ilk adımı attı
Cengiz Ünder evlilik yolunda ilk adımı attı
19:30
Ege Üniversitesi karıştı Palalı saldırgan kamerada
Ege Üniversitesi karıştı! Palalı saldırgan kamerada
19:25
LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti Bakın şimdi ne yapıyor
LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti! Bakın şimdi ne yapıyor?
18:57
Şanlıurfa’daki okul saldırısında ilk gözaltı 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı
Şanlıurfa'daki okul saldırısında ilk gözaltı! 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı
18:30
Trump’tan İran açıklaması Müzakereler için tarih verdi
Trump'tan İran açıklaması! Müzakereler için tarih verdi
18:08
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı
