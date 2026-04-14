Meclis\'te tansiyon yükseldi: Ben senin bildiğin kadınlara benzemem

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ ESNASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

DEM Parti'nin asgari ücretliler üzerindeki enflasyon etkisini azaltmak için atılacak adımların araştırılması amacıyla verdiği Meclis Araştırma Önergesi'nin görüşmeleri esnasında DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukcu ile AK Partili milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Önerge üzerine söz alan Konukcu, Türkiye'de çalışan nüfusun yarısının asgari ücretle veya altında geçindiğini belirterek, "Aslında istisna olması gereken bir ücret bizim ülkemizde maalesef ortalama ücret durumuna geldi" dedi. Çalışanların güvencesiz koşullarda ve uzun saatler boyunca çalışmak zorunda kaldığını kaydeden Konukcu, "On dört saate varan çalışma koşullarında, iş cinayetlerine maruz kalarak ve kadın emeğinin ucuzlatılması pahasına asgari ücretle çalışmak zorunda kalıyorlar ağır koşullarda" ifadelerini kullandı.

Konukcu, AK Parti sıralarından gelen konuşmalarla sözlerinin kesilmesi üzerine, "Ya, Allah aşkına dışarıda konuşun ya! Bir de en önde konuşuyorsunuz gelmiş, bu kadar da olmaz ki ama gerçekten arkadaşlar" diyerek yaptığı uyarı, Genel Kurul’da tansiyonun yükselmesine neden oldu.

"AK PARTİ GRUBUNA HAD BİLDİRMEK SİZDE HUY OLDU"

Konukcu’nun uyarısına AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, "Bu da huy oldu sizde. Her konuşmacı buraya çıkıyor, AK Parti sıralarına dönüp had bildiriyor, asıl siz haddinizi bilin" sözleriyle yanıt verdi. Karşılıklı atışmaların sürmesi üzerine Konukcu, "Konuşamazsın burada ya böyle oturup. Çık arkada konuş" derken, Çalkın ise "Genel Kurul'a seslenin, bir daha bize böyle hadsizlik yapmayın" diyerek itirazını sürdürdü.

“BEN SENİN BİLDİĞİN KADINLARA BENZEMEM"

Tartışmanın devamında Çalkın’ın "Hadsizlik yapma, terbiyesiz" şeklindeki ifadesi üzerine Konukcu, kürsüden tepki gösterdi. Konukcu, Çalkın’a "Sensin terbiyesiz. Sen kimsin bana 'terbiyesiz' diyorsun. Ne bağırıyorsun oradan be! Bağıramazsın bir kadına bu şekilde sen. Bana 'terbiyesiz' hiç diyemezsin. Ben senin bildiğin kadınlara da benzemem" sözleriyle karşılık verdi.

KONUKCU'DAN KADIN MİLLETVEKİLLERİNE ÇAĞRI: ONURUNUZ ZEDELENMİYOR MU?

Meclis Başkanvekili Buldan’ın da “terbiyesiz” demeyin uyarısına rağmen tartışma sürdü. Tartışma sırasında AK Parti sıralarındaki kadın milletvekillerine de seslenen Konukcu, "Siz de bir şey söyleyin. Bir kadın olarak niye onurunuz zedelenmiyor sizin? Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar?" diye sordu. AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ise bu çağrıya "Neden herkese sataşıyorsunuz?" diyerek karşılık verdi.

Konukçu da sözlerini “Kürsünün dikkatini dağıtmak için mahsus yapıyorsunuz. Biz burada işçinin, emekçinin sorunundan bahsediyoruz, asgari ücretle ilgili önerge veriyoruz. Milletin derdini çözmediğiniz gibi buradan "çen, çen, çen" Yeter ya!” diye sürdürdü.