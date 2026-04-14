ABD\'deki görüşme sona erdi! İsrail ve Lübnan "doğrudan müzakere" kararı aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı’nda İsrail ve iki haftalık ateşkese rağmen vurmaya devam ettiği Lübnan arasında gerçekleştirilen görüşmeler sona erdi. Zirvenin ardından ilk açıklama geldi.

DOĞRUDAN MÜZAKERE GERÇEKLEŞTİRECEKLER

BD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde İsrail ve Lübnan’ın kalıcı barış için doğrudan müzakere masasına oturma kararı aldığı açıklandı. ABD, Lübnan ve İsrail tarafından yapılan ortak açıklamada, "Taraflar, ABD’nin himayesinde doğrudan müzakereler başlatma konusunda anlaştı" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, ABD'nin arabuluculuğunda Washington'da yapılan ve "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçen görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, görüşmenin "çok verimli" geçtiği, ABD'nin iki ülkeyi tebrik ettiği ve ileriye dönük görüşmeler için bugünkü görüşmenin güçlü bir zemin oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, tüm tarafların karşılıklı olarak kararlaştırılan bir zaman ve yerde doğrudan müzakerelere başlamayı kabul ettiğini vurgulandı.

LÜBNAN'DAN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU

Lübnan tarafının, İsrail'in devam eden saldırılarına atıfla, "Lübnan Devleti, 2024 Kasım'ında yapılan çatışmaların durdurulması duyurusunun tam olarak uygulanmasının acil bir ihtiyaç olduğunu yeniden teyit ederek, toprak bütünlüğü ve tam devlet egemenliği ilkelerini vurguladı." şeklindeki ifadesi açıklamada yer aldı.

"ABD, İSRAİL'İN HİZBULLAH'A YÖNELİK SALDIRILARINI DESTEKLİYOR"

ABD ile İsrail'in Hizbullah konusundaki beklentilerinin net bir şekilde ortaya konduğu belirtilen açıklamada, "ABD, görüşmelerin 2024 anlaşmasının kapsamını aşarak kapsamlı bir barış anlaşmasına varabileceğini umduğunu belirtti. ABD, Hizbullah'ın devam eden saldırılarına karşı kendini savunma hakkı konusunda İsrail'e desteğini de ifade etti." değerlendirmesi yapıldı.

Ayrıca bundan sonraki görüşmelerin de ABD'nin arabuluculuğunda yapılması gerektiği vurgulanan açıklamada, Lübnan'ın yeniden inşasına yönelik olası yardımlarla ilgili konuların da ele alınacağı belirtildi.

İsrail'in görüşmedeki yaklaşımına ilişkin ise "İsrail Devleti, Lübnan’daki tüm devlet dışı terör gruplarının silahsızlandırılması ve tüm terör altyapısının ortadan kaldırılmasına yönelik desteğini dile getirmiş ve iki ülke halklarının güvenliğini sağlamak amacıyla Lübnan Hükümeti ile işbirliği yapma kararlılığını ifade etmiştir." ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleştirilen görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Bakanlık Danışmanı Michael Needham, ABD’nin Beyrut Büyükelçisi Michel Issa, İsrail’in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter ve Lübnan’ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh-Moawad katıldı.

MÜZAKERE GÜNÜ LÜBNAN'I VURDULAR

Öte yandan İsrail, kritik müzakereler öncesinde Lübnan’a yönelik hava saldırıları düzenledi. Peş peşe gerçekleşen saldırılar bölgede tansiyonu yeniden yükseltti.

BİRDEN FAZLA NOKTA HEDEF ALINDI

Lübnan medyası, İsrail’in ülke genelinde bir düzineden fazla noktayı hedef aldığını duyurdu. Özellikle güneydeki kasabalar saldırıların odağı oldu.

CAN KAYBI ARTIYOR

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda aralarında bir sağlık görevlisi ve bir sivil savunma mensubunun da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını açıkladı.

ACİL DURUM EKİPLERİ HEDEFTE

Lübnan tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in acil durum çalışanlarını “sistematik” şekilde hedef aldığı ifade edildi. Nebatiye bölgesinde üç ayrı saldırının gerçekleştiği bildirildi. Hayatını kaybedenler arasında Hizbullah’a bağlı İslami Sağlık Komitesi’nden iki sağlık çalışanının da bulunduğu belirtildi.

GERİLİM TIRMANIYOR

Saldırıların, bugün yapılması beklenen İsrail-Lübnan görüşmeleri öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekerken, gelişmeler müzakere sürecinin seyrine ilişkin endişeleri artırdı.