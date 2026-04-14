ABD Ordusu'ndan Doğu Pasifik'te Uyuşturucu Saldırısı

ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik saldırılarını sürdürüyor. ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücünün SOUTHCOM Komutanı Orgeneral Francis L. Donovan'ın talimatıyla, "terör örgütü" olarak belirlenmiş organizasyonlar tarafından kullanılan bir tekneye saldırı düzenlediği bildirildi. Elde edilen istihbaratın söz konusu teknenin Doğu Pasifik'teki bilinen bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu taşıdığını doğruladığı vurgulanan açıklamada, "Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüştür. Hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

En az 5 narko-terörist öldürülmüştü

ABD ordusu, son olarak dün Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen 2 tekneye saldırı düzenlendiğini duyurarak en az 5 narko-teröristin öldürüldüğünü açıklamıştı. - FLORIDA