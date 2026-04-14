İran'dan ABD-İsrail'e 270 Milyar Dolar Tazminat Talebi - Son Dakika
İran'dan ABD-İsrail'e 270 Milyar Dolar Tazminat Talebi

14.04.2026 03:54
İran, ABD-İsrail saldırılarından 270 milyar dolar tazminat talep ediyor, detaylar müzakerelerde ele alınacak.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, ABD- İsrail saldırılarından kaynaklanan savaş tazminatının ilk tahminlere göre 270 milyar dolar civarında olduğunu söyledi.

Rus haber ajansı RIA Novosti'ye konuşan Muhacerani konuya ilişkin bilgi verdi.

ABD-İsrail saldırılarından kaynaklanan savaş tazminatı konusunu, İran müzakere heyetinin İslamabad'daki görüşmelerde ve öncesinde Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın çeşitli platformlarda önemle dile getirdiğini belirten Muhacerani, ilgili kurumlar tarafından savaştaki saldırıların çeşitli alanlarda verdiği zararlara ilişkin bir ön çalışma yaptıklarını söyledi.

İranlı sözcü, savaş tazminatının ilk belirlemelere göre yalın haliyle 270 milyar dolar civarında olduğunu, kesin rakamın ilgili makamlar tarafından açıklanmasıyla netleşeceğini ifade etti.

Muhacerani, söz konusu tazminatın, zarar gören sivil binalar, iş yerleri ve fabrikalar gibi alanların yanı sıra Minab'daki okula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden kız öğrencilerin haklarını da kapsayacağını kaydetti.

Tahran yönetimi, ABD'yle ateşkesin ilan edildiği 8 Nisan günü, müzakerelerde görüşülecek 10 madde arasında "İran'a verilen zararların hesaplanıp tamamen tazmin edilmesi" şartının da yer aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İran'dan ABD-İsrail'e 270 Milyar Dolar Tazminat Talebi - Son Dakika

SON DAKİKA: İran'dan ABD-İsrail'e 270 Milyar Dolar Tazminat Talebi - Son Dakika
