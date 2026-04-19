Kilis'te Motosiklet Kazası: Baba ve Bebek Yaralandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kilis'te Motosiklet Kazası: Baba ve Bebek Yaralandı

19.04.2026 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te motosikletin bebek arabasına çarpması sonucu baba ve bebek ağır yaralandı.

KİLİS'te motosikletin bebek arabasına çarptığı kazada R.G. (1) ile babası F.G. yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde meydana geldi. E.Ö. idaresindeki 79 DE 714 plakalı motosiklet yaya geçidinde baba F.G. ile bebek arabasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bebek arabasında bulunan R.G. ile baba F.G. ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı baba ile bebek, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Bebek, Kilis, Baba, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 21:06:48. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.